蔡總統過境紐約 場外大打出手1送醫1被捕

蔡英文過境紐約，在下榻飯店外支持與反對雙方發生肢體衝突。 記者顏嘉瑩/攝影 分享 facebook 中華民國總統蔡英文出訪加勒比海友邦四國，於11日過境紐約，下榻位於曼哈頓中城的飯店；下午在抵達前，飯店門口就聚集兩派支持與反對人馬，對著42街隔空叫囂，原本僅是和平集會，但後來雙方火氣上升、大打出手，最後一人遭到警方逮捕、一人送醫。

蔡英文原本預計當天下午3時抵達下榻飯店，但直至4時30分後才抵達；不過場外從下午2時就開始聚集支持與反對者，雙方隔著42街對空喊話；支持者主要由中國民主黨全國委員會組織，約有40多名支持者，大喊「支持蔡英文、支持台灣人擁有主權」；反對聲音則由美東華人華僑等紐約親中團體組成，人數逾千人，反對台獨並要求蔡英文下台。

蔡英文過境紐約，在下榻飯店外支持與反對雙方發生肢體衝突。 記者顏嘉瑩/攝影 分享 facebook

原本兩派人馬隔著42街相互喊話，但隨著雙方火氣上升，部分原本聚集在飯店對面人行道的反對者，走到支持者的隊伍裡開始互罵，最後雙方大打出手，造成五人受傷、一人送醫、一人遭到逮捕。

受傷者之一的莫繼強表示，雙方各占據一處，原本只是和平地表達彼此訴求，但不知道為什麼對岸的人突然衝過來，不分青紅皂白開始打人，過程中導致他兩手擦傷破皮；焦玉柱則在期間被人打到肚子，雙手出現發麻、無知覺現象，被送往鄰近醫院。

中國民主黨全國委員會主席助理陳闖創表示，台灣跟全世界的人一樣有權享受自由，而香港近日的抗議更顯示中國一國兩制的失敗，他們希望藉由支持蔡英文，呼籲台灣人應吸取香港人的教訓，繼續支持民主。

總統蔡英文於美東時間11日下午抵達紐約過境，許多台僑到蔡英文下榻飯店歡迎蔡英文。特派記者張加／攝影 分享 facebook

抗議活動組織者之一的亞裔維權大聯盟主席陳善莊則說，蔡英文不認同九二共識，更提倡台獨，「台獨是死路一條，任何族裔都不想見到」；對於期間發生的肢體衝突，他則譴責該行為，表示雙方應該理性和平表達訴求，不論如何都不應該動手打人。

蔡英文稍後將到中華民國駐紐約經濟文化辦事處，與台灣友邦駐聯合國常任代表會面，是中華民國元首在紐處首次公開活動。

美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）表示，他對此安排不感意外，因為蔡英文並未採取改變現狀的行動，北京卻一直積極剝奪台灣的邦交國，美方的安排提供便利性，以表明對蔡政府在外交領域方面的支持。

蔡英文約於美東時間11日下午4時30分抵達紐約曼哈頓Grand Hyatt飯店，受交通影響，比預定抵達時間晚約一小時。

蔡英文此次出訪加勒比海友邦，過境紐約之後，將前往海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，回程過境美國丹佛，預計22日返國，行程共12天。