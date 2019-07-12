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訪加勒比海4友邦 蔡總統：宣傳台灣是國際好品牌

2019-07-12 02:00聯合報 記者林敬殷陳嘉寧／連線報導

蔡英文總統（中）昨天中午率團啟程，展開十二天的「自由民主永續之旅」。 記者陳嘉寧...
蔡英文總統（中）昨天中午率團啟程，展開十二天的「自由民主永續之旅」。 記者陳嘉寧／攝影
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蔡英文總統「自由民主永續之旅」昨天啟程，首站過境美國紐約。蔡總統在紐約的第一個行程是前往中華民國駐紐約經濟文化辦事處，與我友邦駐聯合國常任代表會面，其中包括甫當選聯合國安理會非常任理事國的聖文森，見面酒會全程開放媒體採訪。

蔡總統此次出訪加勒比海友邦，過境紐約之後，依序前往海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞等四個邦交國，回程過境美國丹佛，預計廿二日返國，行程共十二天。蔡總統在紐約期間，已安排多場與美國政要不公開會面，行程之間也會致電美方官員及參眾議員。

昨天登機前，蔡總統發表談話，將共享台灣自由開放價值，堅定守護民主制度，並以台灣永續發展為目標，推動互惠互助的國際合作。起飛後，總統透過機上廣播說，希望讓更多人知道「台灣是一個國際好品牌」。

蔡總統在台北時間十二日凌晨三點，紐約當地時間十一日下午三點抵達紐約，下榻位於紐約曼哈頓Grand Hyatt飯店，距離聯合國總部僅相隔幾條街。蔡總統過境紐約停留的時間，共有兩天兩夜。

蔡總統在紐約的第二天，上午應邀出席由美台商業協會（USTBC）與我國外貿協會（TAITRA）聯合舉辦的台美企業高峰會，會議由USTBC主席暨NASDAQ（納斯達克）董事長Michael Splinter擔任主持人，包括美光、花旗、GE、康寧等重量級美國企業領袖出席，台灣方面由桃園市長鄭文燦率領我國企業領袖團與會，包括Gogoro、Garmin、廣達等都將與會。

當天下午，蔡總統將前往哥倫比亞大學，出席由美國知名中國問題學者黎安友（Andrew Nathan）主持的閉門對談，與會者包括多位哥大學者及相關領域研究生。傍晚將出席主流與僑界人士舉辦的晚宴，並發表演講。晚宴之前，會先出席一場貴賓酒會。據了解，出席者包括美國眾議院外交委員會主席Eliot Engel及美國眾議院「國會台灣連線」共同主席Steve Chabot等人。

在紐約最後一天，蔡總統上午將與台灣留學生一同到紐約中央公園健走並對談。據了解，蔡總統搭機前往海地前，還有一項行程，是搭乘遊船遊哈德遜河（Hudson River），參觀紐約地標自由女神像。

本次訪團成員，還包括總統府秘書長陳菊、副秘書長劉建忻、立法院副院長蔡其昌、國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮，及立委管碧玲、趙天麟及羅致政等。

當蔡副手？鄭：做很好的選戰支持者

【華盛頓記者張加／十日電】民進黨初選由總統蔡英文出線後，外界多次點名桃園市長鄭文燦任副手，鄭文燦十日在美國華府表示，市長與市民間有無形契約，他希望把市長工作做好，沒想其它可能性；而總統選擇副手應該會考慮到勝選、彼此搭配、未來角色互補等，他會做「很好的選戰支持者」。

這是鄭文燦今年第二度訪問華府，十日在智庫「威爾遜中心」發表演說，鄭文燦演講後受訪，被問及若蔡英文找他當副手，他是否答應？鄭文燦回應，「這事情沒有發生」。

紐約鄭文燦蔡英文
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