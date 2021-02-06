蓋亞那協議破局 美國務院：對台支持堅若磐石
蓋亞那4日以「信守一個中國政策、維持與北京邦交」為由，宣布終止設立台灣辦公室的協議。對此，一名美國國務院發言人表示，對台支持堅若磐石，鼓勵更多國家強化與台灣的非官方關係，也鼓勵蓋亞那與台灣繼續建立堅強夥伴關係。
台蓋上月11日（台灣時間）簽署設處協議，在蓋亞那設立台灣辦公室（Taiwan Office），並於15日展開初期運作；台灣外交部4日公布這項訊息，美國國務院西半球事務局代理助卿鄭茱莉（Julie Chung，音譯）推文對此表示歡迎，並指台灣在蓋亞那設立辦公室，能增強雙邊日益緊密的關係，也能促進區域安全、民主價值與繁榮。
蓋亞那外交部在事發不到24小時內就發布聲明，片面宣布終止協議。
對此，一名國務院發言人5日以電子郵件回應此事表示，美國鼓勵蓋亞那與台灣持續建立堅強夥伴關係。
該發言人表示，美國對台支持堅若磐石，基於相互尊重且透明，共同促進安全、民主價值與繁榮的夥伴關係，台灣是有益於世界的友人。
該發言人說，「美國鼓勵更多國家強化與台灣的非官方關係」，台灣是民主領頭羊、蓬勃發展的經濟夥伴、科技重鎮，也是開放社會能有效新冠病毒的明證。
該發言人表示，美國期待與台灣在區域緊密合作，強化民主和經濟發展。
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