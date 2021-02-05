蓋亞那終止我設處協定 外交部：深表遺憾

蓋亞那宣布終止我設台灣辦公室協定，外交部今天表示，對於蓋亞那在不到24小時之內因中國施壓而片面宣布終止協定，經外交部多方努力後仍無法改變，我國政府對此深表遺憾。

外交部發布新聞稿，表示對於蓋亞那政府在雙方同意對外發布設處協定新聞後，卻在不到24小時之內因中國政府施壓而片面宣布終止設處協定，在經過多方努力之後，仍無法改變蓋亞那方面的決定，我國政府深表遺憾。

外交部表示，對於中國政府再次霸凌壓縮台灣國際空間與台灣人民參與國際事務，我方表達最強烈的不滿與譴責。中國政府不斷在國際上孤立台灣的作法，與其領導人「反對恃強凌弱，不能誰胳膊粗、拳頭大誰說了算」對國際社會的鄭重宣示背道而馳。中國政府說一套、做一套的方式，只會更加凸顯其邪惡本質，讓兩岸人民的距離更形疏遠。

外交部表示，中華民國台灣是主權獨立的國家，人民有權與世界各國深化往來、建立關係及參與國際組織與活動。為了台灣的生存與發展，全體外交人員將努力不懈，奮戰到底，持續積極爭取台灣國際參與空間，以維護國家尊嚴與利益。