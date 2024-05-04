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「納稅人血汗錢貼補台電4000億」 藍委籲賴：請下非核神主牌

聯合報／ 記者王千豪／台北報導
國民黨立院黨團昨舉行記者會，直指蔡政府執政八年能源政策錯誤。記者余承翰／攝影
國民黨立院黨團昨舉行記者會，直指蔡政府執政八年能源政策錯誤。記者余承翰／攝影

國民黨立院黨團昨舉行記者會直指蔡政府執政八年能源政策錯誤，環境評比在國際排名大退步，民眾不時要擔心無預警停電，還要面對漲電價，蔡政府連年拿納稅人血汗錢填補台電虧損，金額高達四千億元，呼籲準總統賴清德「蔡規，賴可以不隨」，將非核家園的神主牌請下來，慎重檢視能源政策。

國民黨團首席副書記長林思銘表示，蔡政府為推行非核能源政策對台灣所造成的影響，包括電力韌性不足、停電斷電連環爆、台電虧損連連瀕臨破產，靠人民納稅錢來貼補，政府撥補給台電的金額更高達四千億，包括疫後振興產業特別預算的五百億元、去年中央政府公務預算一千五百億元及稅收超徵撥補一千億元，以及今年中央政府公務預算再編補一千億元。

國民黨立委張智倫指出，去年在杜拜舉行「環境績效指標」評比，台灣從二○一八年的廿三名，慘跌到二○二二年的七十四名；「全球氣候變遷績效指標」評比，從二○一五年的五十二名，下滑到去年的六十一名，是全世界倒數第七名，比馬政府時期的卅二名，下跌幅度相當大。

國民黨立委羅廷瑋指出，在台灣社會唯一公平的現象，罹患肺腺癌的機會是均等的，有將近七成六罹患肺癌患者，是不曾吸菸。他批評，民進黨政府不重視空氣品質，錯誤的能源政策，害慘了台灣人民的健康。

國民黨立委林沛祥說，按照民進黨的能源政策進程，明年核能將歸零，可預見在未來二至三年缺電問題更加嚴重，從現在到二○二六年將會是台灣電力空窗期，他呼籲賴清德好好面對目前台灣能源問題，期待新的內閣團隊，不要再重蹈覆轍。

台電 國民黨 核能

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