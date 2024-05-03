核二室外乾貯場也卡關 設施若完工掃除重啟障礙

原預定二○一七年完工 現在仍未興建

核一廠室外乾式貯存場因水土保持計畫卡關十一年，上月新北市府與台電「各退一步」，台電補送六分書圖資料，市府也同意在五月十日前核定。不過，原預定二○一七年完工的核二廠室外乾貯場仍未興建，台電與新北市府仍卡在水保計畫，雙方還在訴訟，副市長劉和然說，需等待法院調解，恐要約二、三個月後才會有進展。

核二廠因遲遲無法興建室外乾貯設施，一號機已於二○二一年十二月提早除役，二號機則是在去年三月除役，但目前燃料棒都還放置在爐心中。經濟部長王美花說，核二的乾式貯存場目前還沒開始興建，希望可以盡快取得新北市政府的核准，才有辦法趕快興建乾貯設施。

藍營日前提議修改「核子反應器設施延役條例」草案，讓核電廠可以延役，由於核三廠目前仍在運作，核一廠則幾乎已拆光，核二廠被認為最有機會「起死回生」，若核二的室外乾貯設施完工，也被認為掃除重啟的障礙之一。

農委會（現農業部）二○一五年核定核二廠乾式貯存設施的水保計畫，但因台電向新北市環保局提報「營建工地逕流廢水汙染削減計畫」未獲核定，土建工程遲遲無法開工，導致水保計畫期程也跟著過期，向農業局提出期限展延申請也未獲准。

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台電「水保申報開工」等三案仍訴訟中

台電除針對廢水汙染削減計畫提行政訴訟，也衍生「水保開工期限展延」、「水保完工期限展延」、「水保申報開工」三訴訟案。

新北市農業局表示，因當時台電「營建工地逕流廢水汙染削減計畫」尚未獲環保局核定，無法核准水保計畫展延。

去年最高行政法院針對核二「營建工地逕流廢水汙染削減計畫」，判台電勝訴。環保局表示，依照判決，去年六月原要核定台電二○一九年提送內容版本，但施工期程已過，台電去年八月七日提送變更版本，於同月廿二日核准。

雖然廢水汙染削減計畫通過，但其他三案仍在訴訟中，核二廠乾式貯存設施仍無法開工。劉和然表示，「營建工地逕流廢水汙染削減計畫」也是到訴訟完，去年環保局才審核通過。

至於核一室外乾貯場的水保計畫第二次變更案，台北高等行政法院去年三月十六日判決，新北市府已混雜與水土保持無關的審酌因素，有違反法律保留原則的疑慮；且市府數度無視農委會所作的訴願決定，判市府必須核定台電的申請。

根據水土保持計畫審核監督辦法，水土保持義務人應依擬具水土保持計畫或簡易水土保持申報書六份，及主管機關要求抄件分數。台電以往都表明，要新北市府不該要求提送多分水保計畫續審。

去年十月四日，北高行提出訴訟外調解，新北市府和台電今年一月十八日啟動調解、四月一日法院調解決定台電要補送六份書圖。農業局指出，經濟部四月十九日將台電書圖核轉新北市府，市府正核定中。