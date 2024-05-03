核四前廠長：避免缺電 核二應加速延役

核一廠室外乾貯設施有望啟用，核四前廠長王伯輝表示，四月十五日起北台地區出現跳電或停電，核二廠人員仍常駐在廠內，台電應該盡速提出核二廠書面及硬體延役計畫，避免台灣地區缺電狀況持續產生。

王伯輝說，乾貯設施遲遲未能啟用，是因新北市府擔心核廢料留在新北市，但若留在核電廠內有人看守，就算移至其他地方，也是要需要人力維護。

他認為乾貯設施未能啟用是泛政治化問題，呼籲官員面對核能議題應以務實做法為考量。

王伯輝說，台灣的核電硬體及法規都是依據美國法規為標準，民眾若對於核電有疑慮，核四廠也有輔助燃料廠房，呼籲政府應該開放民眾參觀核能電廠，消除對於核能的恐懼。他直言，大陸民眾都可經過申請進入核電廠參觀，唯獨自由的台灣卻不行，是一件很荒謬的事，「好市多買東西前都可以試吃，核電廠也應該開放讓全民解除疑慮。」

核一廠乾貯設施有望啟用，王伯輝表示，「樂觀其成」，並呼籲處理核廢料問題不應有政治因素，應以務實態度解決問題。

王伯輝說，二○一七年三芝地區降下五百毫米雨量的百年大雨，當時僅一座輸配電塔倒下，乾貯設施旁的山坡地未出現災情，今年持續地震，四座核電廠也無災情傳出，證實乾貯設施可歷經考驗，新北市府持續以水保計畫卡關毫無意義。