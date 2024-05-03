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藍委：綠應承認能源政策錯誤

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰張曼蘋／連線報導
國民黨立委羅智強表示，民進黨最大問題是不願意承認自己的能源政策錯誤。 圖／聯合報系資料照片
國民黨立委羅智強表示，民進黨最大問題是不願意承認自己的能源政策錯誤。 圖／聯合報系資料照片

核一廠室外乾式貯存場因新北市政府未核可相關水土保持計畫，遲遲無法啟用，近日台電與新北市政府達成和解，市府同意三周內完成核定，結束十一年卡關。民進黨立委洪申翰表示，核一廠許多重要關鍵設備都已拆除，並非設置室外乾式貯存場就能扭轉除役結果。

國民黨立委羅智強則表示，民進黨最大問題是不願意承認自己的能源政策錯誤，所以有各式各樣條件，其中之一是新北市乾式貯存場的問題。

洪申翰表示，過去核一、核二廠面臨的問題之一，確實是室外乾式貯存場遲遲未能核定，但如今就算核一廠室外乾式貯存場核定將啟用，核一廠已停止運轉多年，重要設備多已拆除，不可能因此就能延役。

核四前廠長王伯輝表示，核一乾貯場啟用後，核二用過燃料棒就可先挪三分之一過去，核二反應爐立刻有重啟空間，人力也都還駐廠。洪申翰回應，核一室外乾式貯存場的儲量、運用方式都是經過評估的，不可將核一、核二問題混為一談，任何牽涉核安議題，都應先經過嚴謹評估後，確認核安無虞，才有實質討論空間。

民進黨立委許智傑表示，他在二○一八年公投後，就主張核二、核三延役到二○二五非核家園，但最大問題就是卡在新北市長侯友宜反對乾式貯存場，現在若國民黨整合好意見，侯友宜也願意改變立場同意低放射的乾式貯存場，才有可能討論核電延役的問題。

羅智強表示，既然這個理由現在已不存在，民進黨是否應重新思考重啟核能，或核電廠延役，民進黨終究要面對能源政策錯誤的問題。

國民黨立委賴士葆表示，民進黨應面對問題，侯友宜已同意了，民進黨無理由再反核，何況Ｇ7工業國承諾不再發表反核言論，承認核能的環保地位。

他說，在世界趨勢已從減核改成減碳、淨零排放之際，民進黨更應檢討其能源政策，要正面回應社會希望用核電當能源基載的聲音。

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