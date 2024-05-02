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撥補挹注、燃料回跌及電價調整 台電虧損縮小至百億

中央社／ 記者賴于榛台北2日電

行政院會今天通過「113年度中央政府總預算追加預算案」，編列新台幣1000億元補助台電。台電指出，綜合此次電價調整、政院撥補以及燃料價格回跌，估計台電今年虧損可以縮小到100億元左右。

為補助台電公司因國際燃料成本上漲，穩定物價及照顧民生、弱勢吸收用電成本所需經費，行政院會今天通過主計總處提報的「113年度中央政府總預算追加預算案」，歲出部分計編列1000億元撥補台電，預算案將送立法院審議。

至於撥補後，台電將實際縮小多少虧損，台電公司副總經理王振勇出席政院會後記者會表示，按照今年初估，原先如果沒有政府挹注與調整電價，估計今年虧損將達2100多億元，而經過電價調整後估計能增加電費收入630億元，加上中央撥補1000億元，以及今年燃料價格回跌，估計今年虧損可以縮小到100億元左右。

媒體詢問，撥補台電後，中央去年收支賸餘還有530億元將如何運用。主計總處公務預算處長許永議出席政院會後記者會解釋，去年的收支賸餘還有約500多億元，將為了籌編114年預算扣留，沒有限定項目，而是統籌運用的財源。

台電 記者會 電價

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