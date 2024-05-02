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藍揚言凍結經濟部預算 王美花：國人盼國會理性問政

中央社／ 台北2日電

立法院會日前通過國民黨的凍漲電價案，經濟部表示依法遵守電價審議結果，國民黨揚言凍結經濟部預算，並提案修法電價漲跌須經立院同意。經濟部長王美花今天說，國人不分黨派期盼看到國會理性問政，行政部門努力做事。

立法院在4月30日通過國民黨提出的決議凍漲電價案，經濟部表示必須依法遵守電價審議結果。國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，未來審查經濟部預算時，除必要事項外，考慮全數凍結，並於3日立法院會將電業法修正草案逕付二讀，讓未來電價漲跌須經立法院同意。

立法院經濟委員會今天審查中小企業發展條例部分條文修正草案，王美花列席並備質詢。她會前接受訪問表示，目前電價審議按照相關規定成立電價費率審議會，審議會有專家學者、各個工商團體、消保團體進行非常縝密的討論，並作成決議，這是比較好的方式。

對於在野黨提及凍結經濟部預算，王美花說，國會理性問政，行政部門努力做事，這應該是不分黨派及國人比較想看到的情形，為了國家最大利益，大家應該一起努力。

針對今天行政院會將通過撥補台電新台幣1000億元「113年度中央政府總預算追加預算案」，王美花說，這是在當時經濟部規劃電價調漲方案就一起規劃，這樣電價的調漲幅度就不用調那麼大，希望追加預算送到立法院後，獲得朝野立委支持，讓台電的財務比較穩健。

至於國民黨提案修電業法，電價漲跌須經立法院同意，王美花表示，目前的電價由電價審議會討論決議的方式，其他也有類似的機制，比方說工資審議，這樣經由審議做成決定是比較好的方式。

立法院 電價

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