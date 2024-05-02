藍嗆修電業法「電價漲幅須送國會」

電價四月一日調漲十一％引發不小民怨，國民黨及民眾黨立委周二聯手在院會表決通過「電價凍漲決議案」，但經濟部強調仍依法辦理。國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨痛罵經濟部「把立院決議當耳邊風」，更嗆要凍結經濟部員工薪資以外的預算，並在明天院會將國民黨團所提電業法第四十九條修正草案抽出逕付二讀，未來電價漲幅都須送國會審議，沒收經濟部漲電價大權。

國民黨團書記長洪孟楷預告，電業法修正草案逕付二讀後，國民黨團將在最短時間內請求立法院長韓國瑜召集朝野協商。立法院人士推估，法案在院會進入冷凍期一個月後，藍營最快可在六月四日立院程序委員會上排入議程，接著六月七日在院會表決；不過，即使修法通過，也只能要求九月電價審議委員會決議內容送立法院，並不能改變四月電價調漲案。

國民黨團出招將電業法修正草案逕付二讀，綠白都在審慎應對中。民進黨團幹事長吳思瑤無奈說，「修法不該讓政治凌駕專業」，假使電價調整方案須經立法院同意，立法權將逾越行政權，影響憲政運作；民進黨將加強論述，期盼藍白不要聯手提出違反憲政的修法。

民眾黨團副總召黃珊珊則態度保留稱，不管國民黨團提出什麼案子，民眾黨團依然會站在理性、務實及科學的角度，況且電價也很難用民粹來決定。

國民黨團所提電業法第四十九條修正草案，內容為電價審議會的決議應於一個月內送交立法院審議後實施。洪孟楷痛批，絕對的權力使人絕對腐化，行政院完全不理會立法院決議，是行政傲慢、官逼民反。國民黨團將凍審經濟部除人事費用及相關性一般補助費用之外的預算，直到經濟部有善意回應，再做後續預算審查。

國民黨立委賴士葆也砲轟，去年九月選舉期間，電價審議委員會可以決定凍漲；立法院是最高民意機關，為何不可以？以後就讓立法院來決定凍不凍漲。

此外，對於台電虧損嚴重，行政院會今將通過「一一三年度中央政府總預算追加預算案」，預計撥補台電新台幣一千億元。

【記者胡瑞玲／台北報導】環團「綠色公民行動聯盟」昨表示，四月上路的電價調整方案是依電業法，由電價審議委員會邀集外部專家學者及民團審議，呼籲藍白立委不應讓政治凌駕法治與專業；另建議應強化電價調整後的相關配套及節電政策方案。