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又爆代投票…吳秉叡不在議場 藍疑吳思瑤在「犯案熱區」

聯合報／ 記者林縉明張睿廷黃婉婷／台北報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。記者黃婉婷／攝影
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。記者黃婉婷／攝影

立法院再爆「代投票」爭議。立法院前天院會進行電價凍漲等案表決，國民黨立委質疑，民進黨立委吳秉叡當時人不在議場內，疑似有人代按投票表決器，國民黨團總召傅崐萁昨質疑民進黨團幹事長吳思瑤「出現在犯案的熱區」，到底是誰隔空抓藥，請向全民自首。

吳秉叡表示，他有參與第七案及第八案表決，第九案因趕行程先離開。面對媒體詢問，他不耐煩說，「這有什麼重要」，國民黨要講就去講。

傅崐萁指出，前天院會，吳秉叡起先有參與投票，但後來又沒投票，質疑民進黨再度暗渡陳倉，又有「千手觀音」代為投票。他質疑，那位經常指責其他政黨代按表決器的吳思瑤，就出現在犯案熱區，到底是誰做這件事？吳思瑤應好好面對國人與媒體。

吳思瑤重申，歷經國民黨立委盧縣一跨海投票事件，立法院長韓國瑜要求強化立法院自律；民進黨團認為，事實需要調查釐清，有離場、不在場投票的委員，會依據黨團動員內規嚴格懲處。

傅崐萁 吳思瑤 吳秉叡 盧縣一 韓國瑜

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