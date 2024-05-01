柯文哲有條件支持電價調漲 民進黨團：兩面討好

立法院會昨天通過藍白電價凍漲案，但民眾黨主席柯文哲事後卻透露願有條件支持電價調漲。民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，嚴肅的公共政策，民眾黨為何有2種到3種不同的說法，從結果可見柯文哲又是馬後砲打算兩面討好。

民眾黨團總召黃國昌受訪指出，民眾黨團的提案本來就是要求經濟部解釋清楚，並在經濟委員會同意前緩漲電價，這樣的提案內容與柯文哲的說法有何矛盾。黃國昌表示，不知道民進黨團是批評前都不看提案文字，還是文字閱讀能力有障礙，但請民進黨團回去看清楚民眾黨團提案，不要沒看提案就恣意批評。

立法院會昨天通過藍白提案電價凍漲案，柯文哲透過臉書透露，民眾黨不反對漲電價，但認為在調漲之前，政府必需檢討政策、撙節成本，只要經濟部解釋有道理，民眾黨團會同意電價調漲，不是為反對而反對。

民進黨團今天上午舉行記者會，媒體詢問如何看待柯文哲對於電價凍漲提案的說法。

吳思瑤回應，昨天電價凍漲決議表決，民眾黨立委與國民黨團站在一起，且民眾黨團也提出過電價凍漲提案，怎麼柯文哲身為黨主席，事後又有另外的說法，試圖釋放出民眾黨也能好好思考電價調漲，這是兩面手法、兩面討好。

吳思瑤提到，若柯文哲握有實權，能為民眾黨的政策定錨，就應在事前與立院黨團明確選擇，但從昨天結果可看到，柯文哲又是馬後砲，打算兩面討好。

吳思瑤指出，日前的國會改革法案藍綠交鋒，民眾黨團總召黃國昌一人綁架民眾黨團立委，再次以不投票、不表態方式幫助國民黨團封殺民進黨團國會改革法案，事後又有媒體報導指出柯文哲稱投票不必團進團出，不同立委可行使各別意志，顯然柯文哲打了黃國昌一個巴掌。

吳思瑤質疑，民眾黨內茶壺風暴是其自家事，但嚴肅的公共政策，民眾黨為何有2種到3種不同的說法和做法，可見民眾黨的領導出現問題，民眾黨的兩個太陽誰要殲滅誰，「這個日子可能不遠了」。

民進黨團副幹事長洪申翰表示，柯文哲昨晚發文顯然自知理虧，所以不得不出來擦屁股，到底民眾黨還要「人前做一套，人後做一套」多久，為何不能在立法院投票表決前就弄清楚專業立場。