藍嗆凍結經部預算修正電業法 綠喊不應政治凌駕專業

立法院通過決議凍漲電價，但經濟部表示必須依法遵守電價審議結果。國民黨團總召傅崐萁今天指出，未來審查經濟部預算時，除必要事項外，考慮全數凍結。3日院會將把電業法修正草案逕付二讀，讓未來電價漲跌須經立法院同意。

民進黨團幹事長吳思瑤則表示，立法院決議反映部分民意，但不能取代法律，且電價屬於行政機關權力，立法權不能超越行政權，否則違反權力分立原則。在野黨當然可以提修法草案，但不應政治凌駕專業，呼籲在野黨應當自制。

立法院昨天通過決議凍漲電價，經濟部表示，目前電價審議是依2015年立法院決議訂定電價公式，且後續已寫入法律，並依照電業法第49條辦理；經濟部尊重國會的決議，但無論是經濟部或台電，都必須依法守法執行業務，遵守電價審議結果。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷、副書記長許宇甄、鄭正鈐，以及國民黨立委翁曉玲等人，今天在立法院國民黨團召開「政府拒絕凍漲電價，絕對傲慢，官逼民反」記者會。

傅崐萁表示，國民黨團、民眾黨團回應民意，要求凍漲電價，昨天經立法院會表決正式通過，但面對立法院所做的決議，民進黨、經濟部卻依然故我，完全不理會憲法賦予立法院有議決法律案、預算案及國家其他重要事項之權，民進黨政府霸道踐踏中華民國的民主。

傅崐萁指出，民進黨把國家當作禁臠，把立法院玩弄於股掌間，對於國會通過的決議，都可以當耳邊風，試圖閹割立法院，國民黨譴責民進黨這樣鴨霸的行為。

傅崐萁表示，他宣布下會期審查經濟部明年度預算時，除薪資及有必要事項外，其他考慮全數凍結。而在3日的立法院會中，國民黨團也會把「電業法第49條條文修正草案」抽出逕付二讀，立刻進行修正，讓未來電價漲跌必須經過立法院同意，把權力收歸於民，由立法院監督。

民進黨立法院黨團今天上午舉行記者會，黨團幹事長吳思瑤表示，電業法第49條明定各項電價收費費率由中央主管機關訂定，並明定費率計算公式及審議委員事項，公開透明且行之有年。

她說，立法院決議反映部分民意，且確實給行政機關執行政策更多方面參考，但決議不能取代法律，而且電價屬於行政機關權力，立法權不能超越行政權，否則違反權力分立原則。

吳思瑤表示，國民黨團、民眾黨團提出電價凍漲決議前，民進黨團曾努力想方設法跟在野黨團溝通說明，若硬要提出民粹提案，將會有法律效力問題，「為何明知不可而為之？」在野黨團的動機就是想打擊政府與台電，更藉此帶風向，營造只有藍白陣營關心人民荷包。

吳思瑤表示，若電價沒有合理反映成本，一再用公務經費補貼用電大戶，將造成用電不正義，反而是劫貧濟富。

針對國民黨團有意修「電業法49條」，要求未來電價審議委員會有任何決議，並須送立院同意，否則不能實施。對此，吳思瑤表示，在野黨當然可以提修法草案，但不應政治凌駕專業，若打算強行修法通過，這只是再次踰越權力分立原則，只是讓政府的電價改革綁手綁腳，若藍白打算再次聯手修法，只能呼籲應當自制。

吳思瑤質疑，國民黨團提案電價調漲需經過立法院，未來是否水費、交通費等各種費用都要經過立法院同意。她呼籲，萬物不漲的美好世界並不存在，但執政黨會承擔更多責任。