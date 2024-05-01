新聞眼／縱使立院凍漲電價決議無拘束力 民進黨應正視民意

民進黨政府上任後推動能源轉型，以燃煤、燃氣發電及綠能取代核能，八年來除了頻頻跳電，光電弊案連連、空氣汙染也不見太大改善。此次調漲電價，民調顯示有超過四成六民眾認為不合理，民進黨為了非核家園的能源政策執迷不悟，完全無視民意。

台電近年持續虧損，前年虧損二六七五億元，去年虧了一九八五億元 ，即便政府撥補及電價調漲，歷年累虧達三八二○億元。台電因應成本增加，調漲電價無可厚非，但造成台電虧損的原因，卻是政府錯誤的能源政策導致，若政策不調整，漲再多的電價也無法讓台電轉虧為盈。

電業法規定，中央主管機關訂定電價與輸配電業各種收費費率之計算公式前，應舉辦公開說明會；經濟部此次宣布調漲電價前，並未公開透明對外說明，僅以台電虧損及國際燃料上漲為由，讓電價審議會背書就調漲電價，未能讓外界信服。

台電過去多年沒辦法反映成本，是政府不尊重專業的政治操作結果，明明有電價調整公式，可按成本變化調整高低，但蔡政府不斷以政治考量來要求台電凍漲，如今台電虧損難以承受就漲價讓人民一起承擔，實在說不過去。

蔡英文總統曾宣示「十年不大漲電價」，結果民進黨執政以來，電價漲幅達百分之卅五，說好的「電價不大漲」淪為笑話。

立法院昨通過凍漲電價決議，縱使不能直接約束行政院、不能改變凍漲的現實，執政黨也應正視多數民意反漲價及改變能源政策的心聲；偏偏蔡政府「不演了」，直接搬出電業法表明不會改變調漲電價的決定，不提立院的決議也要求政府檢討能源政策，只能說是完全藐視代表民意的國會。