立院決議屬「建議性質」 政院可不理會

電價於四月一日調漲，平均漲幅十一％，國民黨與民眾黨昨聯手通過「立法院決議」要求凍漲，但經濟部強調必須依法執行電價審議結果。立法院法制局人員指出，歷屆國會通過各式各樣決議案，依大法官釋字第四一九號解釋，若立法院決議逾越或牴觸職權範圍，決議屬於「建議性質」，未有效力，只是展現民意、形成政治壓力的方式。

憲法規定，行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可移請立法院覆議。立法院人士指出，電價凍漲一案屬於決議案，不是法律、預算案，行政院若不執行也不用提覆議，直接不理會，立法院也沒轍。

立法院前法制局長羅智賢分析，美國國會也有決議案，必須在兩院通過、總統簽署下才變成法律，如果只有一院通過就只是聲明；立法院一般決議案僅有參考性質，為立委反映最新民意給行政院考慮而已，若立委想實質改變電價，必須修「電業法」解套，否則決議案只有建議性質，沒有任何效力。

台北大學公行系教授劉嘉薇認為，經濟部的確是依照法律執行業務，立法機關所提的是政治上、民意上的壓力，希望不要漲電價，但因為此提案不是修正電業法，不會構成約束力；不過，電價帶動的物價上漲，民眾非常有感，這次立法機關通過的提案是反映民意。

世新大學行政管理學系主任方凱弘說，電價凍漲案經立法院會表決通過，可以代表立法院對此重大政策（指電價調漲）想法，但基於行政、立法分立，須保留給行政部門在某些重大政策的決議空間，目前法律確也留給行政部門決定電價的權責。

文化大學政治系退休教授楊泰順表示，就國會政治角度而言，國會代表民意，行政院是執行單位，行政體系要尊重立法院決議，不能完全不理，按照憲政體制也必須尊重。