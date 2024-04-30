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立院凍漲電價！經濟部：尊重但仍會依法執行電價審議結果
立法院30日通過決議凍漲電價，經濟部表示，目前電價審議機制，是依照2015年立法院決議訂定電價公式，而且後續已經「寫入法律」、依照電業法49條辦理。經濟部尊重國會的決議跟關切，但無論是經濟部或台電，都必須依法守法執行業務，遵守目前電價審議機制的結果。
經濟部指出，依前述修訂後電業法第49條及其子法，已明定電價費率檢討調整機制，主管機關經濟部據此召開電價費率審議會，一年檢討兩次電價，並依節能減碳、照顧民生等原則訂定費率，因此辦理電價審議事宜，必須依法行政。
經濟部也再次呼籲，懇請國人同胞支持台電公司，俄烏戰爭造成的國際燃料價格飆漲，世界各國都大漲電費，台電公司發購電燃料成本已連續兩年高達6,000億元以上，與俄烏戰爭前約3,000億元的燃料支出相比，確實是翻倍大增。而台灣的電價依然是相對緩和，且調整以用電大戶為主，減緩民生衝擊。
經濟部指出，以核電占比較高的法國及韓國為例，其2020~2023年間工業電價累積調幅已分別高達160%與87%，反觀我國電價調整相對和緩，與民生物價最相關的住宅及小商店用電，近3年累積調幅分別僅7.1%及12.2%。
經濟部表示，目前電價成本仍高於電價，若無法調整，不僅有全民補貼用電大戶的問題，更讓台電公司經營面臨財務危機。2023年底台電累積虧損已達3,826億元，若電價不調整，2024年將再虧損2,124億元。對台電公司確保穩定供電、投資電網強韌等業務，將有極為不利的影響。
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