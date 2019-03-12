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311地震8周年 5萬人回不了家

2019-03-12 02:33聯合報 法新社、歐新社

東日本大地震十一日屆滿八年，災區生活還走在艱困復興之路，岩手、宮城、福島三縣人口減少卅萬人，還有五萬兩千人過著避難生活，發生核災的福島核電廠周邊七個市町村仍限制進出。位於核災強制撤離區的浪江町民眾十一日在當地擺放花束紀念罹難者。日本首相安倍晉三表示，政府會加速復興腳步，讓民眾早日返鄉。

圖為位於核災強制撤離區的浪江町民眾十一日在當地擺放花束紀念罹難者。 法新社
圖為位於核災強制撤離區的浪江町民眾十一日在當地擺放花束紀念罹難者。 法新社
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