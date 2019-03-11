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機器人、氫動能、物聯網…尖端產業助福島重生

2019-03-11 23:54聯合報 東京記者蔡佩芳／十一日電

日本民眾十一日在福島縣相馬市朝海中灑樹葉，悼念三一一地震海嘯罹難者。（法新社）
日本民眾十一日在福島縣相馬市朝海中灑樹葉，悼念三一一地震海嘯罹難者。（法新社）
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無人機緩緩升空，朝向深山裡飛去。位於福島縣南相馬市的福島機器人測試場不但有無人機飛行場、通訊塔，還有潛水機器人測試場及各種研究大樓。這個設施二○一八年啟用，占地五十公頃，是日本政府振興災區新產業一環。

以福島為主的重災區在東日本大地震前都以農業為主，災後居民流失嚴重，日本政府希望將福島三縣打造成日本尖端技術重鎮，透過機器人、氫動能、物聯網等次世代技術注入能量，幫助災區轉型重生。

尖端科技研究中心選址鄰近福島第一核電廠所在地雙葉郡浪江町，除了進行一般研究開發與實驗測試，還包括災害因應。福島機器人測試場位於南相馬市，與雙葉郡浪江町相鄰。南相馬市二○一六年七月才解除「避難指示」，便著手展開機器人測試場興建，二○一八年起陸續分區啟用。測驗場以海、陸、空機器人為對象，設有實驗用橋樑、隧道、城鎮模擬各種災害狀況，像是當海嘯淹沒城鎮，如何透過水中機器人進行搜救。

位於浪江町的氫能工廠還在興建中，完工後將是全球最大規模的氫能設施，年間可製造九百噸氫能，預計明年七月可以開始進行實證與氫能運送測試。二○二○東京奧運時，聖火台、聖火傳遞火炬將使用浪江町氫能工廠製成的燃料，向全球宣傳。

此外，岩手縣陸前高田市展開全日本最早的無人巴士多路線運輸系統的實證測試，未來將可擴展到日本其他地廣人稀、運輸能量不足地區；岩手大學與日本電信龍頭NTT docomo合作，透過物聯網技術進行遠距離養殖測試，在一百公里外的管理中心，進行魚塭、養雞場的管理。

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