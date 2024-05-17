快訊

偷襲狂奔畫面曝光！郭國文搶「周萬來提案文件」 藍委一片驚呼擋不住

蔡總統執政8年台股業績 分析師憂心：AI大趨勢萬事具備最怕欠這東風

再撂狠話！藍綠白議場大亂鬥 吳思瑤：暴力與否在韓國瑜一念之間

柯文哲：赦扁議題不應透過媒體放話 最後變耍人家

中央社／ 台北17日電
民眾黨主席柯文哲。圖／台灣民眾黨提供
民眾黨主席柯文哲。圖／台灣民眾黨提供

總統府昨天表示，總統蔡英文無特赦前總統陳水扁的決定。民眾黨主席柯文哲今天表示，這種重大事件應該總統自己出來說明，不應透過媒體放話測風向，結果變成這種局面，「整個事件到最後變成是耍人家」。

柯文哲上午赴民眾黨團參與黨團會議，會後接受媒體訪問。

談及特赦陳水扁一事，柯文哲表示，他一週前就講過，這種重大事件應該總統自己出來說明，不應透過媒體放話測風向，結果今天變成這種局面，甚至有陰謀論指前後任總統互相推卸責任，「整個事件到最後變成是耍人家」。

柯文哲表示，他認為不是叫特赦，正確講法是要做妥善解決，以陳水扁保外就醫的狀態繼續下去，這樣拖下去不是一個民主國家該有的現象。

國民黨主席朱立倫昨天赴立法院議場探視黨籍立委與民眾黨立委黃國昌握手時說「這是我們新北的」，媒體詢問這是否象徵藍營釋善意。柯文哲未正面回應，但表示先解決今天的問題，推測的話就以後再處理。

談及京華城案爭議，柯文哲表示，他的態度就是把會議紀錄全部都上網公開，看哪個地方有問題再來討論，但其實京華城的資料超過1600頁，他才不相信議員有看，而且這種泥巴仗，已經打了快一個月了。

柯文哲 民眾黨 特赦 陳水扁

延伸閱讀

柯文哲開直播澄清3大案 游淑慧酸「教小草怎麼罵議員而已」

陳水扁特赦無望 陳其邁：希望新政府可綜合考量

藍綠白議場大亂鬥 柯文哲譴責並揚言堅持國會改革到底

總統無特赦陳水扁決定 陳致中：父親心情還好只擔心廣播開天窗

相關新聞

柯文哲：赦扁議題不應透過媒體放話 最後變耍人家

總統府昨天表示，總統蔡英文無特赦前總統陳水扁的決定。民眾黨主席柯文哲今天表示，這種重大事件應該總統自己出來說明，不應透過...

內閣總辭後無法特赦陳水扁？陳建仁：努力提供最好醫療照顧

近來盛傳蔡英文總統卸任前將特赦前總統陳水扁，總統府昨晚表示無此決定，確定喊停。對此，行政院長陳建仁今到嘉義縣阿里山視察森...

總統無特赦陳水扁決定 陳致中：父親心情還好只擔心廣播開天窗

外傳蔡英文總統卸任前將特赦前總統陳水扁，但總統府昨晚表示，無此決定。陳水扁之子陳致中今天上午為此在扁家位於高雄鼓山區的「...

阿扁特赦無望！扁家海外帳戶資產仍遭凍結 陳致中：願作公益

外傳蔡英文總統卸任前將特赦前總統陳水扁，但總統府今晚表示，無此決定。由於阿扁家於海外帳戶還有資產遭凍結，陳水扁之子陳致中...

觀察站／赦扁案 蔡交接給賴燙手山芋

前總統陳水扁及家人收賄、海外洗錢，涉及的弊案多達十件，有些已定讞，有些因其保外就醫處於停審狀態，前元首成了貪汙犯，卻要求...

陳致中代父回應：不可能認罪

針對總統府正式宣布前總統陳水扁特赦案無此決定，陳水扁之子陳致中昨晚在臉書回應，他代表陳家鄭重重申，二○○九年開庭對外的承...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。