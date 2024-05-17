陳水扁特赦無望 陳其邁：希望新政府可綜合考量

總統府昨天表示，總統蔡英文無特赦前總統陳水扁的決定，高雄市長陳其邁今天說，特赦是總統職權，自己尊重；但扁案已有非常久的時間，希望未來新政府可以綜合考量。

陳其邁今天上午在高雄市議會接受媒體聯訪，媒體問及對陳水扁特赦一事的看法。陳其邁說，「我們尊重特赦是總統職權」，但扁案已有非常久的時間，「我們也很關心阿扁總統的身體狀況，也希望未來新政府能夠基於司法、政治，以及減少社會對立等來做綜合考量。」

陳水扁兒子陳致中今天接受媒體聯訪表示，陳水扁的心情很平靜，因為陳水扁自己在社群媒體上也有說「政治案件就是政治解決」。

陳致中說，「扁家的立場從當年到現在沒有改變」，選舉錢（選舉結餘款）取之於社會、用之於社會，願作社會公益使用，不可能為子孫私用；但也不可能認罪表態為不法所得，沒有的事情就是沒有。

陳致中說，特赦的效力未及於未定讞案件，在瑞士被特偵組凍結的帳戶一部分關連國泰併世華金改案（最高法院發回更審後，目前是一審無罪狀態），實際上不會因特赦而解凍，就算特赦了還是凍結狀態，沒有人可以動用，仍須待後續法院審理認定。

陳致中也為陳水扁抱不平，他說，特赦是憲法賦予總統的政治特權，只有總統有權發動，外界有「陳前總統有主動權、鑰匙在他手上」的說法，這是誤解法律及實際層面，且此講法也對陳水扁不公平，更可能傷害特赦本質。