特赦赦陳水扁案告吹 府證實「無此決定」

蔡政府任期倒數計時，行政院長陳建仁昨率內閣總辭，近來盛傳蔡總統卸任前將特赦前總統陳水扁，確定喊停。總統府昨晚明確表示，「實際上相關程序都必須依法進行，並且也無此決定，唯我們最關切的是持續確保陳前總統獲得妥善的健康照顧。」行政院也重申行政院長陳建仁日前說法表示，這是總統職權。

法務部次長黃謀信昨天受訪表示，法務部到目前為止，都還沒有收到正式來自於行政院令轉有關特赦的相關研議公文。

近日獨派聲聲呼籲特赦陳水扁，陳水扁日前在社群平台上表示「毫無知悉」，也強調「政治案件就是政治解決，從未有透過法律途徑討公道的」。

扁民間醫療小組主治醫師陳順勝也聲援，強調陳水扁是之前藍綠撕裂、司法的錯誤犧牲品，應「除罪」特赦，而不是「除刑」特赦，期盼蔡總統在五二○新政府就職前展現高度，能無罪特赦陳水扁，讓藍綠和解，永遠終止爭議。

特赦案須由總統府命令並經行政院長副署，依慣例，內閣昨天總辭到五月十九日任期結束，政院不再核定重大政策。

總統府近期對於特赦陳水扁議題不斷重申，總統府現階段的立場仍是，希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。不過，內閣總辭後，總統府發言人林聿禪昨晚明確表示，實際上相關程序都必須依法進行，並且也無此決定。

據了解，蔡總統與幕僚針對赦扁案沙盤推演半年多，初步限於「免刑不免罪」，只會特赦已判刑的龍潭購地等四大案，其他停審的四案難以納入特赦範圍，但相關特赦評估案僅止於「評估」尚未「成案」。原因在陳水扁始終未對此事對國家帶來的傷害向全民有所表達。

黨政人士也說，「關鍵就看陳水扁的態度」，會啟動評估特赦，是希望能消除藍綠對此議題的對立，但關鍵仍在陳水扁是否有決心放棄款項、交還國家，並為此事辜負人民期待，對黨與國家帶來困擾有所交代，「解決之鑰在阿扁自己手上」。

不過，蔡總統卸任前終究沒有特赦扁，難題留給了新政府，挺扁人士仍會持續施壓，考驗賴清德的承受力與智慧。