總統啟動特赦 需研議社會衝擊

特赦是現任總統的專屬權力，依法律規定，總統要啟動特赦應經由行政院令轉主管法務部研議特赦案對國家、社會一切可能的衝擊，還須注重特赦對國民情感、社會輿論的影響，尤其特赦推翻的是既定的司法確定判決，有凌駕於法律之上的效果，法務部還必須陳明特赦案是否對司法產生傷害。

法務部如受命研議「扁案」的特赦影響，必須作出可行性評估，內涵以對社會「衡平性」為考量，要以陳水扁所犯貪汙罪與別的貪汙犯有無相類似情節，也就是如果扁可以免刑、免訴，其他貪汙犯可否比照？法務部須有建議。

「赦免法」分大赦、特赦、減刑、復權四種，大赦是對刑之宣告的人讓其追訴權及時效全部消滅，特赦是針對刑事判決確定的人予罪或刑的法律寬典，減刑於二○○七年由前總統陳水扁時代執行過一次，復權罕為應用。特赦案件分二種型態，其一是免除個人刑責的執行，罪名猶在，另一種是考量犯罪情節特殊原因，可宣告罪與刑均無效。