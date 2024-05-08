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新聞眼／扁案想落幕 「海角七億」是關鍵

聯合報／ 本報記者侯俐安
政權交接之際，傳出民進黨高層研議特赦陳水扁，但陳水扁迄今對其所犯罪刑仍一概不認，甚至說是政治迫害、司法不公。圖／聯合報系資料照片
政權交接之際，傳出民進黨高層研議特赦陳水扁，但陳水扁迄今對其所犯罪刑仍一概不認，甚至說是政治迫害、司法不公。圖／聯合報系資料照片

五二○新舊政權交接之際，再次傳出民進黨高層研議在蔡總統卸任前特赦前總統陳水扁，除了重複測試輿論風向，這次關鍵更在俗稱「海角七億」的十一億元不法所得該如何處理，一直以來主張「政治迫害」、「司法不公」的陳水扁，是否有決心放棄款項，並向社會交代，才是扁案落幕癥結。

據媒體報導，民進黨高層研議的方向是，針對已判有罪的四大弊案，根據「憲法」行使特赦、再依「赦免法」免除其刑；意思是扁雖獲特赦，但仍屬有罪之人，未執行完的殘刑不必再坐牢。

對於俗稱「海角七億」的不法所得十一億元，目前雖然已有三億元沒入國庫，但還有八億元尚在查扣，若特赦，這八億恐將發還扁家，不僅可能形成「貪汙無罪」，社會更難以接受。

此次拋出的是利用刑法「沒收」新制，將十一億元犯罪所得全部聲請沒收。這雖是一條路徑，但關鍵並不在「會不會特赦」，而是陳水扁「有沒有決心」放棄款項。

扁案紛擾十七年，特赦扁的本質已經不是法律問題，而是政治問題，民主國家特赦政治領袖不是沒有前例，但更重要的還是人民觀感，以及當事人是否要向社會交代。

實際情形是陳水扁對其所犯行至今一概不認，他主張當年沒有政治獻金法，他是被「政治迫害」，因此未曾道歉與認罪。但扁案貪腐延宕多年已深植人心，以「身體因素」停審卻仍到處趴趴走也是事實，若認為扁獲特赦能消弭社會對立，恐怕是一廂情願。

另外，陳水扁有三審定讞的案件，也有進行中的案件，對停審未定讞案件，陳水扁至今並未認罪，因此並無特赦之說，仍將繼續審查。如此一來，若真的採特赦也等於「做半套」，將燙手山芋留給下任總統賴清德，將又是一場政治風暴。

政治獻金 民進黨 特赦 賴清德 陳水扁

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