傳蔡總統520前特赦陳水扁 陳其邁：尊重總統職權

中央社／ 高雄7日電

媒體報導，總統蔡英文擬特赦前總統陳水扁。高雄市長陳其邁今天說，尊重總統職權，也相信蔡總統會從司法、政治，以及減少社會對立等層面做全盤考量。

陳其邁上午在高雄楠梓區出席藍田國民小學校舍新建統包工程動土典禮，接受媒體聯訪表示，現階段阿扁總統身體狀況、健康還是大家關注，也尊重總統職權。

此外，媒體也問及民進黨立法院黨團總召柯建銘6日「大地震」說法引發爭議，國民黨要民進黨主席賴清德為此事道歉。

陳其邁說，「失言就是失言，在立法院攻防很多，但是也要提醒朝野，尤其面對重大事件，應該要基於同理心考量。」

陳其邁也說，柯建銘昨天已經道歉了，也承認失言，這部分自己尊重。

柯建銘昨天在立法院司法及法制委員會，提到「老天有眼發生大地震」等語，引發爭議。柯建銘在昨天下午召開記者會解釋發言原意，也說如果有引起誤解及不舒服，他鄭重表示道歉。

特赦 陳其邁 陳水扁

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