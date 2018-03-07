賴揆：台灣供電狀況 不能用缺電形容

行政院長賴清德昨天下午在立院備詢。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

原能會核定核二廠二號機符合重啟條件，外界質疑民進黨反核立場破功。行政院長賴清德昨在立院答詢表示，不管核二廠二號機有沒有再運轉，都不會影響二○二五年非核家園目標；他也強調，核二廠二號機並非「重啟」，而是「再轉」，原能會已完成安全查核。

賴清德表示，核二廠二號機不是重新啟動，是台電申請再轉，也是大修之後的正常程序，目前原能會已經完成安全查核，後續會不會再轉，要由經濟部專業考量，並經立法院教育文化委員會做決定。

國民黨立委柯志恩在總質詢時問賴清德，政府在這個時機點申請再轉核二廠機組，是否國內供電不足，已達要接葉克膜的程度？對此賴清德表示，目前國內電力供給還是大於需求；只是希望能夠提高備轉容量，以求穩定安全，且「台灣的供電狀況不能用缺電來形容」。

不過此舉引發在野黨不滿，國民黨團昨天強調，政府重啟核二救缺電前，蔡政府應向全國人民道歉，同時說明核廢料處理方案，否則國人難以接受。國民黨團書記長李彥秀指出，賴清德之前說，啟用核電是最後手段，但重啟核二廠二號機的事實擺在眼前，所謂「依規定完成歲修」都是粉飾之詞。

國民黨團強調，核二廠二號機重啟，黨團不會為杯葛而杯葛，但蔡政府必須回到務實角度，審慎思考台灣的能源政策，不是一再挖東牆補西牆。另外，重啟核二後產生的「核廢」如何處理？也應該坦誠向新北市民交代。

時代力量立委黃國昌表示，他對原能會核定重啟核二廠二號機，完全無法理解及贊同，呼籲立法院教育及文化委員會不能等閒視之。他說，根據立院決議，在台電重啟核二廠二號機前，須經教委會同意，盼原能會到立院報告前，最起碼舉行一場由教委會主辦的公聽會，邀關心這個議題的專家、環保團體和北海岸居民，一起透過公聽會表達意見。