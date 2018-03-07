親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
核二機組將重啟
蔬菜爆量價崩跌
反年改抗爭意外
政治
軍事
綜合

賴揆：台灣供電狀況 不能用缺電形容

2018-03-07 00:30聯合報 記者丘采薇、鄭媁、許家瑜／台北報導

行政院長賴清德昨天下午在立院備詢。 記者陳柏亨／攝影
行政院長賴清德昨天下午在立院備詢。 記者陳柏亨／攝影
分享

原能會核定核二廠二號機符合重啟條件，外界質疑民進黨反核立場破功。行政院長賴清德昨在立院答詢表示，不管核二廠二號機有沒有再運轉，都不會影響二○二五年非核家園目標；他也強調，核二廠二號機並非「重啟」，而是「再轉」，原能會已完成安全查核。

賴清德表示，核二廠二號機不是重新啟動，是台電申請再轉，也是大修之後的正常程序，目前原能會已經完成安全查核，後續會不會再轉，要由經濟部專業考量，並經立法院教育文化委員會做決定。

國民黨立委柯志恩在總質詢時問賴清德，政府在這個時機點申請再轉核二廠機組，是否國內供電不足，已達要接葉克膜的程度？對此賴清德表示，目前國內電力供給還是大於需求；只是希望能夠提高備轉容量，以求穩定安全，且「台灣的供電狀況不能用缺電來形容」。

不過此舉引發在野黨不滿，國民黨團昨天強調，政府重啟核二救缺電前，蔡政府應向全國人民道歉，同時說明核廢料處理方案，否則國人難以接受。國民黨團書記長李彥秀指出，賴清德之前說，啟用核電是最後手段，但重啟核二廠二號機的事實擺在眼前，所謂「依規定完成歲修」都是粉飾之詞。

國民黨團強調，核二廠二號機重啟，黨團不會為杯葛而杯葛，但蔡政府必須回到務實角度，審慎思考台灣的能源政策，不是一再挖東牆補西牆。另外，重啟核二後產生的「核廢」如何處理？也應該坦誠向新北市民交代。

時代力量立委黃國昌表示，他對原能會核定重啟核二廠二號機，完全無法理解及贊同，呼籲立法院教育及文化委員會不能等閒視之。他說，根據立院決議，在台電重啟核二廠二號機前，須經教委會同意，盼原能會到立院報告前，最起碼舉行一場由教委會主辦的公聽會，邀關心這個議題的專家、環保團體和北海岸居民，一起透過公聽會表達意見。

核二原能會賴清德

相關新聞

立院同意啟動後 9天滿載運轉

2018-03-06 14:54

核二再轉 藍：「非核家園」神主牌徹底投降 賴清德：不影響

2018-03-06 14:54

核二2號機重啟 社民黨：蔡英文非核家園跳票

2018-03-06 13:59

老舊核二2號機重啟 黃國昌：無法理解

2018-03-06 13:13

反核蔡政府重啟核二2號機 吳敦義：能源政策左支右絀

2018-03-06 13:11

供電不足接葉克膜？賴清德：台灣供電不能用缺電來形容

2018-03-06 12:09

影／重啟核二2號機 國民黨批昨是今非該道歉

2018-03-06 11:54

國民黨團：核二重啟 蔡政府應道歉

2018-03-06 11:49

核二再轉 前核四廠長：應交給專業 只信政治就完了

2018-03-06 11:36

福島核災七週年前夕 環團號召311上街抗議重啟核電

2018-03-06 11:28

影／重啟核二2號機 賴揆：不影響非核家園

2018-03-06 09:46

賴清德：核二沒封存 申請再轉屬正常程序

2018-03-06 09:32

核二廠2號機重啟 朱立倫：不能頭痛醫頭、腳痛醫腳

2018-03-06 09:13

核二2號機拚4月併聯 擴大減煤空間

2018-03-06 01:37

觀察站／專業審查過關 還有政治考量

2018-03-06 01:37

核二2號機重啟 原能會點頭

2018-03-06 01:31

名家觀點／務實檢視能源轉型計畫

2018-03-06 01:30

新北喊話：台電先釐清核廢料放哪？

2018-03-06 00:32

核二重啟立院何時過關？ 綠委：盡快

2018-03-06 00:25

春天好熱 昨用電量飆3月新高

2018-03-06 00:10

重啟核二准了…這一夏供電 台電強心針

2018-03-06 00:08

核二2號機重啟原能會審查過關 接下來看立院

2018-03-05 23:58
看更多

熱門文章

馬英九南下看失業部長 竟在市場叫賣水果

2018-03-06 20:48

莊瑞雄促高鐵南延屏東 賴清德問是否要加一座迪士尼

2018-03-06 17:55

被酸白頭宮女 蘇煥智嗆周玉蔻：你比我大三歲

2018-03-06 09:25

帶國旗衝中正紀念堂 繆德生生前這張照片令人動容

2018-03-06 16:43

公投盟攤位遭噴紅漆 蔡丁貴：統派暴力分子破壞

2018-03-06 19:29

繆德生逝竟有網友酸 網紅陳沂飆罵：喪心病狂

2018-03-06 08:47

綠營嘉義縣長初選 翁章梁勝出

2018-03-06 12:24

「看一下失業部長的生活」 馬英九低調訪屏東

2018-03-06 21:50

菜價崩中央要北市負全責 柯P：完全執政才完全負責

2018-03-06 11:00

初選違規多 孫大千：民進黨不查來源不明政治獻金？

2018-03-06 08:23

選舉無間道刀刀斷骨 毀滅小組「自己人都殺」

2018-03-06 08:00

蔡正元：廢注音符號不夠 應廢中國話包括台灣話

2018-03-06 10:45

國軍募兵廣告抄日本樂透？國防部否認卻話中有話

2018-03-06 09:54

慈湖陵寢潑漆案 賴清德：社會不能接受

2018-03-06 13:23

武之璋：繆上校為反台獨而犧牲 說為年改是小看他

2018-03-06 08:09

影／譴責媒體被政府收買 武之璋：中華民國已亡國

2018-03-06 12:49

慈湖遭潑、八田與一 2案處置不一？ 賴清德否認

2018-03-06 14:54

侯友宜請辭 求朱立倫答應他3件事

2018-03-06 11:25

惠台31政策 賴清德：中國最終目標是併吞台灣

2018-03-06 10:28

潑漆案為何不用侮辱死人罪究辦？李茂生提問 網友爭答

2018-03-06 14:46

12小時煎熬 雷倩：那怕青史盡成灰 世間仍應有黑白

2018-03-06 04:48

【即時短評】朝靈柩潑漆 只是侮辱公共紀念處所？

2018-03-06 14:30

影／北農休市爭議 柯P：以後總經理我決定

2018-03-06 15:22

綠營嘉義縣長初選落幕 藍營戰將呼之欲出

2018-03-06 16:10

陳亭妃要黨取消黃偉哲資格 黃陣營：令人遺憾

2018-03-06 12:52

下班可領伴手禮 台塑六輕連送三天蔬菜給員工

2018-03-06 18:17

拉迪士尼到六塊厝？賀陳旦：若真有雄心壯志樂於見到

2018-03-06 21:13

民進黨嘉義縣長初選揭曉！野百合世代翁章梁獲勝

2018-03-06 12:29

民調輸翁章梁 張明達陣營：這是不公平的初選

2018-03-06 13:16

北農休市菜價崩新北大力促銷 朱立倫：新北人口多

2018-03-06 12:16

【即時短評】翁章梁勝出 如何彌平傷痕綠營傷腦筋

2018-03-06 13:09

臥軌抗爭青年：我在月台下看到的都是憤怒

2018-03-06 18:25

遭疑行政不中立 南市民政局長提3點回擊

2018-03-06 16:12

繆德生後事不渲染 家屬盼停止汙衊

2018-03-06 16:59

不捨繆德生 李來希：年改真的會死人

2018-03-06 21:08

備戰！國軍漢光34號演習5月展開

2018-03-06 10:23

支持者怒呼選到底 張明達：暫緩提名

2018-03-06 19:52

供電不足接葉克膜？賴清德：台灣供電不能用缺電來形容

2018-03-06 12:09

綠營嘉義縣長初選 翁章梁、張明達互批語音干擾

2018-03-06 10:50

明天不與綠營搶鋒頭？韓國瑜延後表態是否參選高市長

2018-03-06 16:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top