核二2號機重啟 社民黨：蔡英文非核家園跳票

2018-03-06 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



原能會公布確認核二2號機符合重啟要求，最快四月重啟。 聯合報系資料照 分享 facebook

選前蔡英文總統承諾2025年將達成非核家園，不再依賴核能發電，但昨日原能會公布確認核二2號機符合重啟要求，最快四月重啟，社民黨發言人陳又新批，空汙、缺電不是藉口，對症下藥才是上策。

近日全台紫爆，空汙嚴重影響民生生活，但空汙並非示支持核電的藉口。陳又新指出，在綠色公民行動聯盟的調查中，馬英九政府在啟用核四的運轉時，碳排放量仍高於蔡英文政府未啟用核四時，因此空汙不能成為重啟核電的理由。台灣地處地震帶，日前花蓮剛受到強烈地震侵害，台灣是否適合核能發電是很大的問題。而這次要啟動的核二2號機，更在2016年發生發電機跳脫的問題。

陳又新表示，每年春夏季，缺電危機都會成為重啟核能的原因，缺電的問題該是檢討高耗能工業用電的效率，而不是恐嚇民眾電價要漲來支持核電。根據台電公布資料，台灣用電以工業製造業為大宗，而工業製造業有政府補助，若能有效檢討工業製造業的用電效率，並且協助企業朝「節能」方向努力，便能避免缺電。

他說，去年賴清德院長上任後，便曾脫口重啟核電，沒有安全家園的想像，就沒有治理國家的能力。賴清德院長已在勞動議題上完全喪失勞動意識，如今更缺乏安全家園意識。