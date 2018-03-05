核二2號機重啟原能會審查過關 接下來看立院

原能會昨通過核二廠二號機（左）重啟審查，但要實際運轉，仍須經立法院同意。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

缺電隱憂揮之不去，台電上月向原能會提出核二廠二號機重啟申請，歷經一個月審查，原能會昨天公布審查結論，確認核二廠二號機符合重啟運轉要求。不過，審查結論雖確認可重啟運轉，但還要立委同意後才能運轉。

原能會昨說，將函請立法院排定報告時間，尊重立法院決議。台電董事長楊偉甫昨天表示，台電希望四月能讓核二廠二號機重新恢復併聯，不僅可以增加台電的供電能力，也能讓機組調度更有彈性，燃煤發電也有機會較少一點。

民進黨團幹事長何欣純表示，在符合核能安全及如期除役前提下，尊重教育及文化委員會的專業判斷。國民黨團書記長李彥秀說，不會為杯葛而杯葛，但需要回到務實角度思考台灣的能源政策。

親民黨團總召李鴻鈞表示，能源政策必須要有短中長期目標、具體方向及相關配套，與產業政策的連結也是息息相關，不能因為夏天用電吃緊就政策轉彎要重啟核電。時代力量黨團總召徐永明則說，反對重啟核電，不只是用電問題，最重要是安全問題。

立法院前年底通過國民黨立委蔣乃辛的臨時提案，要求未來台電送報告後，也須由原能會到立院報告並經同意後才能重啟。

核二二號機在二○一六年五月十六日大修完成，進行併聯發電時就立刻跳機，機組停機至今，也是台灣核電廠史上首次大修後併聯發電即跳機事件。但因缺電隱憂揮之不去，台電今年二月五日依規定，向原能會提出重啟申請。

原能會說，除執行文件查核、大修期間視察等，考量該機組長時間未運轉，因此以一個月時間，就核能安全、輻射安全及廢棄物營運管理等三面向，進行審查及現場查核；綜合整理原能會及專家學者各項審查與視察結果，可確認核二廠二號機現場狀態，均符合重啟運轉要求。

但綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，核二廠二號機之前大修後沒多久就再發生事故，原能會、台電對此都沒有說明，如何讓人放心？媽媽監督核電廠聯盟理事長徐光蓉質疑，台灣不是缺電，而是電力管理不佳，應該檢討電力管理運用，而不是重啟核電。