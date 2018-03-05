親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
核二機組將重啟
蔬菜爆量價崩跌
藍綠各黨拚選戰
全台空品拉警報
反年改抗爭意外
隔代教養家庭增
政治
軍事
綜合

核二2號機重啟原能會審查過關 接下來看立院

2018-03-05 23:58聯合報 記者董俞佳高詩琴／台北報導

原能會昨通過核二廠二號機（左）重啟審查，但要實際運轉，仍須經立法院同意。 圖／聯...
原能會昨通過核二廠二號機（左）重啟審查，但要實際運轉，仍須經立法院同意。 圖／聯合報系資料照片
分享

缺電隱憂揮之不去，台電上月向原能會提出核二廠二號機重啟申請，歷經一個月審查，原能會昨天公布審查結論，確認核二廠二號機符合重啟運轉要求。不過，審查結論雖確認可重啟運轉，但還要立委同意後才能運轉。

原能會昨說，將函請立法院排定報告時間，尊重立法院決議。台電董事長楊偉甫昨天表示，台電希望四月能讓核二廠二號機重新恢復併聯，不僅可以增加台電的供電能力，也能讓機組調度更有彈性，燃煤發電也有機會較少一點。

民進黨團幹事長何欣純表示，在符合核能安全及如期除役前提下，尊重教育及文化委員會的專業判斷。國民黨團書記長李彥秀說，不會為杯葛而杯葛，但需要回到務實角度思考台灣的能源政策。

親民黨團總召李鴻鈞表示，能源政策必須要有短中長期目標、具體方向及相關配套，與產業政策的連結也是息息相關，不能因為夏天用電吃緊就政策轉彎要重啟核電。時代力量黨團總召徐永明則說，反對重啟核電，不只是用電問題，最重要是安全問題。

立法院前年底通過國民黨立委蔣乃辛的臨時提案，要求未來台電送報告後，也須由原能會到立院報告並經同意後才能重啟。

核二二號機在二○一六年五月十六日大修完成，進行併聯發電時就立刻跳機，機組停機至今，也是台灣核電廠史上首次大修後併聯發電即跳機事件。但因缺電隱憂揮之不去，台電今年二月五日依規定，向原能會提出重啟申請。

原能會說，除執行文件查核、大修期間視察等，考量該機組長時間未運轉，因此以一個月時間，就核能安全、輻射安全及廢棄物營運管理等三面向，進行審查及現場查核；綜合整理原能會及專家學者各項審查與視察結果，可確認核二廠二號機現場狀態，均符合重啟運轉要求。

但綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，核二廠二號機之前大修後沒多久就再發生事故，原能會、台電對此都沒有說明，如何讓人放心？媽媽監督核電廠聯盟理事長徐光蓉質疑，台灣不是缺電，而是電力管理不佳，應該檢討電力管理運用，而不是重啟核電。

原能會台電核二核電核能
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

重啟核二准了…這一夏供電 台電強心針

2018-03-06 00:08

核四前廠長：非核家園別假仙

2018-03-06 01:43

核二2號機拚4月併聯 擴大減煤空間

2018-03-06 01:37

觀察站／專業審查過關 還有政治考量

2018-03-06 01:37

核二2號機重啟 原能會點頭

2018-03-06 01:31

名家觀點／務實檢視能源轉型計畫

2018-03-06 01:30

新北喊話：台電先釐清核廢料放哪？

2018-03-06 00:32

核二重啟立院何時過關？ 綠委：盡快

2018-03-06 00:25

春天好熱 昨用電量飆3月新高

2018-03-06 00:10

因爆炸停機核二廠2號機要重啟 反核聯盟：堅決反對

2018-03-05 20:19

核二重啟可發電13個月 燃料池後續處理成關鍵

2018-03-05 19:17

核二2號機再轉何時報告 柯建銘：須考量缺電情形

2018-03-05 19:06

核二重啟原能會准了 楊偉甫：希望4月1日併聯發電

2018-03-05 18:49

重啟核二2號機 國民黨批蔡政府欠全民一個道歉

2018-03-05 16:25

核二2號機審查通過 環團批非核家園轉彎

2018-03-05 15:54

核二2號機申請重啟 審查通過

2018-03-05 14:50

核二2號機將重啟 核四前廠長：蔡政府別再「假仙」了

2018-03-05 11:46
看更多

熱門文章

馬英九花蓮趴趴走 他為拚觀光做得可多了

2018-03-05 08:00

11年了...當年照顧7孫的水蜜桃阿嬤 如今顧10個

2018-03-05 09:59

核二2號機將重啟 核四前廠長：蔡政府別再「假仙」了

2018-03-05 11:46

繆德生反年改抗議不慎摔落 今天腦死家屬同意拔管

2018-03-05 16:26

「喜樂島」推台獨公投 他譏：果真充滿「喜感歡樂」

2018-03-05 08:14

重啟核二2號機 國民黨批蔡政府欠全民一個道歉

2018-03-05 16:25

核二2號機申請重啟 審查通過

2018-03-05 14:50

周錫瑋：本來和市府競選 如今掉入黨部陷阱爬不出來

2018-03-05 11:51

擔心影響選情 幕僚勸柯文哲與童仲彥保持距離

2018-03-05 10:36

菜價崩盤遭諷「神隱」 北農總經理吳音寧提出4措施

2018-03-05 19:09

不可不知 哪些政治人物說過「不計毀譽」

2018-03-05 18:29

全不放過！黨產會大規模搜查 從婦聯會頂樓查到地下室

2018-03-05 17:23

郝龍斌：既然德生不能生 德生的遺志就不能死！

2018-03-05 18:00

北農頻繁休市 李來希再批：酬庸派官是劣幣驅逐良幣

2018-03-05 15:58

【重磅快評】面對空汙紅害 台灣「馬照跑舞照跳」

2018-03-05 10:25

北農休市菜價崩 雲縣府護農：1公頃補助7.5萬

2018-03-05 20:46

閃靈肥迪「衝組」扮正義者打警察 林郁方：不解

2018-03-05 13:02

民調在即 陳亭妃、黃偉哲高分貝互控抹黑

2018-03-05 12:53

「繆上校壯烈成仁」 黃智賢：讓我們堅持他的堅持

2018-03-06 00:22

拜票宣傳車隊逆向違規 翁章梁：會深切檢討

2018-03-05 09:49

賴揆說大陸發展靠台商 侯漢廷：不符事實與邏輯

2018-03-05 21:42

即時短評╱注音牽扯國家認同 選市長還是教育部長？

2018-03-05 20:16

為繆德生祈福 國民黨再至八百壯士帳棚區致意

2018-03-05 12:50

屢遭周錫瑋質疑 侯友宜反擊：批評別人不會成就自己

2018-03-05 12:04

北農休市菜價崩盤 藍委：這根本是人禍

2018-03-05 18:27

因爆炸停機核二廠2號機要重啟 反核聯盟：堅決反對

2018-03-05 20:19

台南初選出現「毀妃計畫」 陳亭妃：黨中央必須嚴查

2018-03-05 15:29

航空母艦入成語典 呂秋遠：車頭燈、飛機場也建議列入

2018-03-05 21:54

12小時馬拉松地毯式調查 黨產會帶回五箱婦聯會資料

2018-03-05 22:14

蔬菜送那裡差很大 彰化農民供貨兩樣情

2018-03-05 14:20

美派高官出席AIT新館落成儀式？高碩泰：樂觀以待

2018-03-05 21:32

繆德生往生 國民黨感佩為捍衛理想而奮鬥的精神

2018-03-05 18:00

台南初選亂鬥 陳亭妃團隊要黨中央取消黃偉哲資格

2018-03-05 18:20

人才招募遭指抄襲日本廣告 國防部否認

2018-03-05 17:21

決戰2018 姚文智：民進黨基層棄柯 已從55波變7成

2018-03-05 13:55

綠營棄柯聲浪增大 姚文智：這是趨勢

2018-03-05 11:15

影╱陳菊謝長廷東京宣傳台灣美食 同台2小時零互動

2018-03-05 19:22

府：台灣從來不是影響兩岸關係負面的一方

2018-03-05 17:10

政府臨時人員去年增2千多人 5年來增幅最大

2018-03-05 13:16

衛生紙之亂未解又逢菜價崩跌 徐永明：中央政策失誤

2018-03-05 19:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top