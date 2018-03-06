觀察站／專業審查過關 還有政治考量

2018-03-06 01:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張為竣



台電申請重啟核二廠2號機，原能會昨天公布審查結果，亮出綠燈，下一步須到立法院進行專案報告。回顧始末可以發現，停機逾600天是朝野鬥爭埋下的政治引信，並非專業核安考量。此一事件的轉折，應記取教訓、回歸科學專業，否則能源供應一旦失衡，台灣的經濟根基就會嚴重鬆動。

過去核電廠發生跳機事故，台電排除障礙後，皆是由原能會審查、確認安全無虞後即重啟併聯。直到2014年底，核一廠1號機歲修時發現一束燃料組件把手鬆脫，立法院教育文化委員會決議，必須向立院專案報告，機組才能重新啟動，新增了重啟核電的一道門檻。

不過，立法院教委會遲未排定專案報告議程，原能會、台電為遵守決議，核一廠1號機持續停機，直至台電認定重啟無望、提前認列剩餘折舊，等同提前除役。

2016年5月，核二廠2號機歲修後併聯升載時發生跳脫，由於政黨已輪替，國、民兩黨主客易位，國民黨抓緊契機，重申民進黨在野時的主張，要求核二廠2號機比照核一廠1號機，重啟前須至立院專案報告。

至此，核電廠的安全，原能會的專業把關淪為「初審」，立法院成為核電廠能否啟動的實質主管機關，核能安全不再是專業說了算，而是由政治角力決定。