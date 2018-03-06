核二2號機重啟 原能會點頭

2018-03-06 01:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／台北報導



高溫加上大林新1號機等機組故障，備轉容量距限電警戒紅燈僅一步之遙，昨日尖峰用電也創下歷年3月新高紀錄。 記者陳正興／攝影 分享 facebook 行政院原能會昨（5）日公布，完成台電核二廠2號機重啟申請案審查，經審查及現場視察確認核二廠2號機現場狀態，可符合再啟動運轉之要求。接下來，原能會須赴立法院教育文化委員會「進行專案報告」，才能順利重啟核二2號機。

原能會官員表示，按往例，核電廠狀態若符合再啟動運轉條件，原能會就會正式函覆台電，准許啟動。但因核二2號機因兩年前再啟動時發生跳機意外，當時立院教育文化委員通過臨時動議，須完成專案報告才能重啟，因此，原能會將在近日函請教委會安排進行專案報告。

經濟日報提供 分享 facebook 立法院剛開議，預計周四才會選出各委員會召委；原能會官員說，待教育文化委員底定、召委選出，將會加強赴立法院進行溝通。至於外界一度揣測，可望在4月底完成專案報告，原能會官員表示，一切尊重召委安排，不對時間做任何臆測。原能會赴立院完成專案報告後，才正式函覆台電公司准予啟動。

針對昨天原能會報告指出，核二2號機符合再運轉的要求，行政院發言人徐國勇表示，「安全是最大的考量」，行政院尊重專業。

核二2號機是2016年5月16日大修完成，進行併聯發電時就立刻跳機，是台灣核電廠史上首次大修後併聯發電即跳機事件。

另外，缺電的隱憂也一直揮之不去，近日氣溫炎熱，加上昨天為上班日，用電驟增，昨天備轉容量率降到3.49%，為「供電警戒」的橘燈，尖峰用電量2,946萬瓩，創歷年3月最高，也預示今夏供電也十分吃緊。

台電發言人徐造華解釋說，昨天備轉率偏低，一則是昨天白天氣溫比預期還熱，用電量增加約120萬瓩，不幸又遇上台塑汽電共生電廠，以及台電大林1號機故障，兩者共減少供電110萬瓩；台塑汽電共生昨天下午已修復，大林1號機也預計在今天修復，預計今天供電能力可望好轉。