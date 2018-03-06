名家觀點／務實檢視能源轉型計畫

2018-03-06 01:30 經濟日報 梁啟源



原能會昨日確認核二廠2號機現場狀態可符合再起動運轉的要求，這樣很好，因為核二廠2號機本來就沒有問題，再加上目前國內缺電壓力大，且近日西半部地區空汙嚴重，讓核二廠2號機再啟動運轉，是理所當然的。

接下來，如果原能會需要赴立法院教育文化委員會進行專案報告，才能順利重啟核二2號機，立法院教育文化委員會召委就應該儘速安排專案報告，這樣核二2號機才有機會重啟，可以增加備轉容量率約3個百分點。

這幾年，核電占總發電量的比率一直在下降，2013年時核電占總發電量比率為16%，後來下降到12%，去年更只有10%，因此導致台灣的電力嚴重不足。

去年供電出現代表「供電警戒」橘燈超過101個，其中夏季出現了80個橘燈，代表過完夏季繼續缺電。過去不會這樣子，以前全年橘燈大約七、八十個。核二2號機如果能夠再啟動運轉，對於改善缺電將有很大幫助。

值得一提的是，近日空氣品質惡化，西半部台南以北地區紅害嚴重，這和增加燃煤發電有關，想改善空氣汙染問題，不應該以燃煤發電取代核能發電。

其實，台灣三座核電廠和全球31個國家的核電廠相較，營運績效排名第六，營運情況良好，又安全，如果核二廠2號機能夠再啟動運轉，短期內可以化解缺電危機。

不過，2023年核二廠除役，2025年核三廠除役後，政府還是要面對缺電的問題，而能源轉型計畫有很大的問題。

政府規劃以發展再生能源來替代核電，再生能源由目前占發電比率4.8%提高為2025年的20%，燃氣由32.4%提高為50%，燃煤由45.4%降為30%；但轉型困難度相當高，再生能源的發展速度需為美、日的六倍，且台灣地狹人稠，發展再生能源有其限制。

根據規劃，未來九年內太陽光電將是再生能源發展的主力，占73%。地面型太陽光電裝置容量為1,700萬瓩，需2萬5,500公頃土地。為避免「與農搶地」，政府要找地層下陷區、汙染土地、鹽業用地、已封閉掩埋場等閒置土地，惟目前統計可供用地僅約5,300公頃，僅為達到目標所需用地的五分之一。

再生能源不可能替代核能發電，因為再生能源不穩定，而太陽光電的發電量也不可能一夕之間大幅增加，電力一定會短缺。

除了電力可能短缺之外，電價也一定會上漲，根據推估，2025年要達到非核家園，電價至少要上漲四成，此外，還有北部供電不足，南電北送等這些問題，都必須思考的。

政府應重新檢討能源轉型計畫，因為2025年要達到非核家園的目標是不可能的。再生能源不穩定，能源配置比例卻那麼高，台灣也沒有那麼多土地可以設置地面型太陽光電等。

政府不妨藉此機會，檢視能源轉型計畫是否務實可行，避免未來持續有限電的陰影、排碳失控而電價又可能大漲的情況下，必然影響廠商投資意願、經濟成長及就業。

（本文由中央大學管理講座教授梁啟源口述）