親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
核二機組將重啟
蔬菜爆量價崩跌
藍綠各黨拚選戰
全台空品拉警報
反年改抗爭意外
隔代教養家庭增
政治
軍事
綜合

名家觀點／務實檢視能源轉型計畫

2018-03-06 01:30經濟日報 梁啟源

原能會昨日確認核二廠2號機現場狀態可符合再起動運轉的要求，這樣很好，因為核二廠2號機本來就沒有問題，再加上目前國內缺電壓力大，且近日西半部地區空汙嚴重，讓核二廠2號機再啟動運轉，是理所當然的。

接下來，如果原能會需要赴立法院教育文化委員會進行專案報告，才能順利重啟核二2號機，立法院教育文化委員會召委就應該儘速安排專案報告，這樣核二2號機才有機會重啟，可以增加備轉容量率約3個百分點。

這幾年，核電占總發電量的比率一直在下降，2013年時核電占總發電量比率為16%，後來下降到12%，去年更只有10%，因此導致台灣的電力嚴重不足。

去年供電出現代表「供電警戒」橘燈超過101個，其中夏季出現了80個橘燈，代表過完夏季繼續缺電。過去不會這樣子，以前全年橘燈大約七、八十個。核二2號機如果能夠再啟動運轉，對於改善缺電將有很大幫助。

值得一提的是，近日空氣品質惡化，西半部台南以北地區紅害嚴重，這和增加燃煤發電有關，想改善空氣汙染問題，不應該以燃煤發電取代核能發電。

其實，台灣三座核電廠和全球31個國家的核電廠相較，營運績效排名第六，營運情況良好，又安全，如果核二廠2號機能夠再啟動運轉，短期內可以化解缺電危機。

不過，2023年核二廠除役，2025年核三廠除役後，政府還是要面對缺電的問題，而能源轉型計畫有很大的問題。

政府規劃以發展再生能源來替代核電，再生能源由目前占發電比率4.8%提高為2025年的20%，燃氣由32.4%提高為50%，燃煤由45.4%降為30%；但轉型困難度相當高，再生能源的發展速度需為美、日的六倍，且台灣地狹人稠，發展再生能源有其限制。

根據規劃，未來九年內太陽光電將是再生能源發展的主力，占73%。地面型太陽光電裝置容量為1,700萬瓩，需2萬5,500公頃土地。為避免「與農搶地」，政府要找地層下陷區、汙染土地、鹽業用地、已封閉掩埋場等閒置土地，惟目前統計可供用地僅約5,300公頃，僅為達到目標所需用地的五分之一。

再生能源不可能替代核能發電，因為再生能源不穩定，而太陽光電的發電量也不可能一夕之間大幅增加，電力一定會短缺。

除了電力可能短缺之外，電價也一定會上漲，根據推估，2025年要達到非核家園，電價至少要上漲四成，此外，還有北部供電不足，南電北送等這些問題，都必須思考的。

政府應重新檢討能源轉型計畫，因為2025年要達到非核家園的目標是不可能的。再生能源不穩定，能源配置比例卻那麼高，台灣也沒有那麼多土地可以設置地面型太陽光電等。

政府不妨藉此機會，檢視能源轉型計畫是否務實可行，避免未來持續有限電的陰影、排碳失控而電價又可能大漲的情況下，必然影響廠商投資意願、經濟成長及就業。

（本文由中央大學管理講座教授梁啟源口述）

太陽光電核電廠再生能源
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

核二2號機重啟原能會審查過關 接下來看立院

2018-03-05 23:58

重啟核二准了…這一夏供電 台電強心針

2018-03-06 00:08

核四前廠長：非核家園別假仙

2018-03-06 01:43

核二2號機拚4月併聯 擴大減煤空間

2018-03-06 01:37

觀察站／專業審查過關 還有政治考量

2018-03-06 01:37

核二2號機重啟 原能會點頭

2018-03-06 01:31

新北喊話：台電先釐清核廢料放哪？

2018-03-06 00:32

核二重啟立院何時過關？ 綠委：盡快

2018-03-06 00:25

春天好熱 昨用電量飆3月新高

2018-03-06 00:10

因爆炸停機核二廠2號機要重啟 反核聯盟：堅決反對

2018-03-05 20:19

核二重啟可發電13個月 燃料池後續處理成關鍵

2018-03-05 19:17

核二2號機再轉何時報告 柯建銘：須考量缺電情形

2018-03-05 19:06

核二重啟原能會准了 楊偉甫：希望4月1日併聯發電

2018-03-05 18:49

重啟核二2號機 國民黨批蔡政府欠全民一個道歉

2018-03-05 16:25

核二2號機審查通過 環團批非核家園轉彎

2018-03-05 15:54

核二2號機申請重啟 審查通過

2018-03-05 14:50

核二2號機將重啟 核四前廠長：蔡政府別再「假仙」了

2018-03-05 11:46
看更多

熱門文章

馬英九花蓮趴趴走 他為拚觀光做得可多了

2018-03-05 08:00

11年了...當年照顧7孫的水蜜桃阿嬤 如今顧10個

2018-03-05 09:59

核二2號機將重啟 核四前廠長：蔡政府別再「假仙」了

2018-03-05 11:46

繆德生反年改抗議不慎摔落 今天腦死家屬同意拔管

2018-03-05 16:26

「喜樂島」推台獨公投 他譏：果真充滿「喜感歡樂」

2018-03-05 08:14

重啟核二2號機 國民黨批蔡政府欠全民一個道歉

2018-03-05 16:25

核二2號機申請重啟 審查通過

2018-03-05 14:50

周錫瑋：本來和市府競選 如今掉入黨部陷阱爬不出來

2018-03-05 11:51

擔心影響選情 幕僚勸柯文哲與童仲彥保持距離

2018-03-05 10:36

菜價崩盤遭諷「神隱」 北農總經理吳音寧提出4措施

2018-03-05 19:09

不可不知 哪些政治人物說過「不計毀譽」

2018-03-05 18:29

全不放過！黨產會大規模搜查 從婦聯會頂樓查到地下室

2018-03-05 17:23

郝龍斌：既然德生不能生 德生的遺志就不能死！

2018-03-05 18:00

北農頻繁休市 李來希再批：酬庸派官是劣幣驅逐良幣

2018-03-05 15:58

【重磅快評】面對空汙紅害 台灣「馬照跑舞照跳」

2018-03-05 10:25

北農休市菜價崩 雲縣府護農：1公頃補助7.5萬

2018-03-05 20:46

閃靈肥迪「衝組」扮正義者打警察 林郁方：不解

2018-03-05 13:02

民調在即 陳亭妃、黃偉哲高分貝互控抹黑

2018-03-05 12:53

「繆上校壯烈成仁」 黃智賢：讓我們堅持他的堅持

2018-03-06 00:22

拜票宣傳車隊逆向違規 翁章梁：會深切檢討

2018-03-05 09:49

賴揆說大陸發展靠台商 侯漢廷：不符事實與邏輯

2018-03-05 21:42

即時短評╱注音牽扯國家認同 選市長還是教育部長？

2018-03-05 20:16

為繆德生祈福 國民黨再至八百壯士帳棚區致意

2018-03-05 12:50

屢遭周錫瑋質疑 侯友宜反擊：批評別人不會成就自己

2018-03-05 12:04

北農休市菜價崩盤 藍委：這根本是人禍

2018-03-05 18:27

因爆炸停機核二廠2號機要重啟 反核聯盟：堅決反對

2018-03-05 20:19

台南初選出現「毀妃計畫」 陳亭妃：黨中央必須嚴查

2018-03-05 15:29

航空母艦入成語典 呂秋遠：車頭燈、飛機場也建議列入

2018-03-05 21:54

12小時馬拉松地毯式調查 黨產會帶回五箱婦聯會資料

2018-03-05 22:14

蔬菜送那裡差很大 彰化農民供貨兩樣情

2018-03-05 14:20

美派高官出席AIT新館落成儀式？高碩泰：樂觀以待

2018-03-05 21:32

繆德生往生 國民黨感佩為捍衛理想而奮鬥的精神

2018-03-05 18:00

台南初選亂鬥 陳亭妃團隊要黨中央取消黃偉哲資格

2018-03-05 18:20

人才招募遭指抄襲日本廣告 國防部否認

2018-03-05 17:21

決戰2018 姚文智：民進黨基層棄柯 已從55波變7成

2018-03-05 13:55

綠營棄柯聲浪增大 姚文智：這是趨勢

2018-03-05 11:15

影╱陳菊謝長廷東京宣傳台灣美食 同台2小時零互動

2018-03-05 19:22

府：台灣從來不是影響兩岸關係負面的一方

2018-03-05 17:10

政府臨時人員去年增2千多人 5年來增幅最大

2018-03-05 13:16

衛生紙之亂未解又逢菜價崩跌 徐永明：中央政策失誤

2018-03-05 19:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top