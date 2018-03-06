核二重啟立院何時過關？ 綠委：盡快

2018-03-06 00:25 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ／台北報導



圖中銀色長條物體是核二廠燃料棒，台電規畫將核一、核二廠的用過燃料棒送往法國處理。 圖／台電提供 分享 facebook

原能會昨天通過核二廠二號機申請再轉，外界也關注立法院最後是否會核准通過。民進黨團書記長許智傑昨天表示，待教育及文化委員會召委選舉完畢後，原能會近期之內就會將核二廠二號機重啟案送進立法院；至於出委員會的時間，仍要和在野黨團協商溝通，希望盡快處理完畢。

民進黨團幹事長何欣純表示，在符合核能安全及如期除役前提下，尊重教育及文化委員會的專業判斷。國民黨團書記長李彥秀說，不會為了杯葛而杯葛，但需回到務實的角度穩健思考台灣的能源政策。

親民黨團總召李鴻鈞說，希望行政院長賴清德對未來能源政策、產業政策發展到國會報告，向大眾說明。時代力量黨團則堅決反對重啟核電。

何欣純表示，原能會雖然評估通過重啟核二廠二號機，但還需經教委會專案報告，在符合核能安全及核二廠如期除役前提下，黨團一切尊重專業考量及判斷。許智傑指出，民進黨非核家園目標不變，但現階段需要穩定供電解決企業五缺問題，一定會要求原能會及台電公司必須確保核二廠的安全，並持續推動再生能源。

李鴻鈞表示，能源政策必須要有短中長期目標、具體方向及相關配套，若真要重啟核電，黨團希望原能會將審查機制公布，也邀請行政院長賴清德到國會針對能源政策及產業政策等報告，向國人說清楚未來方向。

時代力量總召徐永明說，黨團立場反對重啟核電，不只是用電的問題，最重要安全問題，也會對非核家園目標造成傷害。

藍：蔡政府應端出能源政策

【記者王寓中／台北報導】原能會昨日通過核二廠二號機申請再轉，國民黨發言人洪孟楷表示，這是事隔六百天後再次申請啟用，而原能會更說是經過專家學者確認安全無虞，如果現在都能夠證明是安全無疑，那當初民進黨杯葛核電更證明是民粹的作為，在專業與民粹上，民進黨昨是今非再添一樁。

他批評，蔡政府除了欠全台灣人民一個道歉以外，更應該向台灣社會說清楚現在的能源政策是什麼？

洪孟楷指出，林全前院長曾說過重啟核二二號機的條件是「窮盡一切方法後，確定沒有其他供電來源」才要重啟，換句話說，是否現在民進黨政府承認台灣是沒有其他的穩定又可靠的電力來源，誠實面對現況並且向民眾坦承，才是一個負責任的政府應該有的表現，在此前提下，國民黨呼籲執政黨好好面對、並且向全民坦白！