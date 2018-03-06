新北喊話：台電先釐清核廢料放哪？

2018-03-06 00:32 聯合報 記者施鴻基、陳珮琦、魏翊庭、賴佩璇、吳淑君 聯合報 記者 祁容玉



核二廠二號機重啟，侯友宜表示，「如果核廢料都無法安全處理，核電怎麼重啟？」 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

核二廠二號機將重啟，核二廠所在的新北市政府表示，台電必須在地方舉行說明會以釐清民眾疑慮，中央及台電必須清楚說明未來核廢料最終處置場所位置及明確遷移時程，市府絕不同意核廢料在新北任何地方永久儲放。

藍營市長擬參選人侯友宜、周錫瑋都質疑安全性；綠營擬參選人羅致政、吳秉叡則表示，二號機仍在役期中，歲修後本就應恢復運轉。

侯友宜說，核二廠二號機一定要在核能安全無虞前提之下才可重啟，最重要的是，核廢料未來到底要放在哪裡。周錫瑋認為，民進黨政府沒有能源政策，才會廢了新的核四卻重啟舊的核二，這是政治、意識型態掛帥。

綠委吳秉叡指出，核二廠還沒除役，申請重啟完全依規定辦理。羅致政強調，核二二號機組歲修後，本就應恢復運轉，供電穩定、如期除役才是最重要。

反核團體 再告經長等15人

【記者賴佩璇／台北報導】反核團體不滿行政院計畫重啟核二二號機，繼上月告發行政院長賴清德涉嫌公共危險罪後，昨天上午再赴台北地檢署，追加告發經濟部長沈榮津、原能會主委謝曉星、台電董事長楊偉甫及外聘審查委員等十五人公共危險及偽造文書罪。

綠色消費者基金會祕書長方儉指出，依「核子反映設施管制法」第三章停役及除役管制第廿四條，核子反應器設施停機一年以上者為停役，但核二廠二號機在沒有運轉下，未依法辦理停役，即進入第廿五個周期的大修，史無前例。他質疑，一個明明已經停役的機組，怎麼可以報第廿五次大修？

公民團體表示，告發十五人是為了鄭重告訴蔡政府，官員玩法失職行為嚴重違法，若日後核災發生，輻射外洩，危害民眾生命健康財產，至少是十年以上徒刑的重罪。