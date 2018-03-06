重啟核二准了…這一夏供電 台電強心針

2018-03-06 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ／台北報導



台電核二廠2號機申請再轉案，原能會昨天核准。 圖／新北市消防局提供 分享 facebook

原能會昨天審查通過台電核二廠二號機申請再轉，何時併聯發電受到關注。台電董事長楊偉甫昨天指出，希望四月能讓核二廠二號機併聯，不僅可以增加台電供電能力，各機組調度也會更有彈性，減煤空間可以更大一些。

原能會通過核二廠二號機申請再轉，對台電今年夏季供電宛如一劑強心針。不過，因為現在核二廠二號機燃料池空間已滿，未來燃料束處理將成另一棘手問題。

台電發言人徐造華指出，核二廠二號機爐心內共有六二四束燃料束，都未曾使用過。這次燃料周期較短，只有十三個月，但燃料池空間的確已滿，未來會討論配套措施。

換句話說，核二廠二號機順利重新併聯後，將可持續發電十三個月，假設四月併聯，可發電到明年四月底。不過，因為燃料池空間已滿，若台電未採取配套措施，十三個月後，二號機將無法退出既有燃料束，也無法再放入新的燃料束。

台電指出，核二廠二號機滿載發電將提供九十八點五萬瓩電力，若以夏天三六○○萬瓩尖峰負載換算，約可增加備轉容量率二點六八個百分點。

楊偉甫在春節前指出，按照一般程序，大概四月就會知道審查結果，有可能啟動。但台電提出核二廠二號機重啟，是為最壞情況做準備，「說不定備而不用」。

楊偉甫昨受訪時指出，原能會已經審查通過，接下來原能會也還要到立法院去報告。核二廠二號機重新併聯時間，會配合原能會進度來規畫。台電希望能在四月，如四月一日，核二廠二號機恢復併聯。

楊偉甫表示，「現在減煤是一個議題」，二號機併聯後，也會讓減煤的空間更大。至於今年夏天是否可以順利度過？「我們會盡全力努力」。

徐造華說，核二廠二號機現處於「安全備轉」狀態，需要五天才能併聯發電。併聯後四天才可以滿載發電。

台電指出，核電機組的燃料周期有長、短之分，一般人熟知的十八個月是最長的周期，通常是包括發電十五個月加上大修時間。十三個月則是較短的周期。

台電表示，核二廠二號機反應爐爐心內共有六二四束燃料束，這次重新運轉，是採短周期設計，預計發電時間達十三個月。