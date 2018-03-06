核四前廠長：非核家園別假仙

2018-03-06 01:43 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆報導



核二廠2號機將重啟，王伯輝呼籲蔡政府別再「假仙」，缺電事實擺在眼前，要務實，誠實，面對問題。圖／本報系資料照 分享 facebook 原能會昨天下午拍板確定要重啟核二2號機，核四龍門電廠前廠長王伯輝預言「政府應該要通過，且一定會通過」，因為台灣「缺電迫在眉睫」；他呼籲蔡政府，別再「假仙」，缺電事實擺在眼前，要誠實面對問題，把核四啟封也列入選項。

王伯輝說，核二廠2號機設備都好好的，只是停掉，隨時可啟用，像開關一樣，關掉再打開即可；核四不同，當時保安系統還沒裝好就封存。

既然核二廠要重啟了，就應該好好面對缺電問題，要嘛就都不要用核電，要用就不要假仙用一半，那有核二核三用，核四不用？他認為核四如果要用，就要趕快去把人找回來，當初把600多人砍到剩300多人，人應先找回來才是上策， 燃料棒外送行政院雖准了但還沒送出去，現在準備，一年半以後才有辦法啟封啟用。

他建議，核四啟封這個選項要重新例入考慮，因為核二廠2號機組都重啟了，何必為了面子？他說，目前政府困在「非核家園」，又不敢把既有核能電廠全數關閉想用核電，面對電價4月可能調漲，政府應窮盡一切辦法，把該有且可用的設備都用上。

他說，中國大陸現在搶著要核能安全工程師，結果台灣不要；台灣曾經是亞洲核能最前端也曾有最優秀的人才，就這樣就崩潰了，太可惜了。