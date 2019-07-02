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G20、川習會...都有伊凡卡 川普「任人唯親」新高度

2019-07-02 14:29聯合晚報 編譯季晶晶／綜合報導

伊凡卡坐在川普與安倍之間，出現尷尬畫面。歐新社
伊凡卡坐在川普與安倍之間，出現尷尬畫面。歐新社
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各國領袖中穿梭 惹來冷嘲熱諷

美國總統川普上周讓女兒伊凡卡在日本大阪20國集團（G20）峰會、川習會川金會等重要場合擔任要角，給任人唯親譜寫出新高度，遭外界冷嘲熱諷。

法國政府周六（29日）釋出G20峰會期間的一段影片，伊凡卡突兀插進法國總統馬克宏、英國首相梅伊、加拿大總理杜魯多，和國際貨幣基金總裁拉加德的對話當中，他們雖力求保持表面禮數，但臉上表情足以說明內心想法，拉加德尤顯不耐。此次峰會各國領袖大合照，伊凡卡也入鏡。

川普甚至讓伊凡卡坐上川習會談判桌。

隔天，37歲的伊凡卡趁著父親川普和北韓領導人金正恩在兩韓非軍事區會面，成為少數踏足北韓領土的美國人之一。她形容此一事件「超現實」。

然後，在探訪美國在南韓的駐軍時，川普邀伊凡卡上台時承諾：「她將搶走所有風采。」

但外交專家不開心。他們指出伊凡卡欠缺外交經驗和訓練，上述肆無忌憚的安排將損害美國信譽。

歐巴馬時期的前美國國安事務特助普萊斯（Ned Price）表示：「川普在白宮裡讓親友包圍當軍師是一回事，讓他的女兒在各國領袖面前代表美國是另一回事。」

他補充說：「這讓川普形象大打折扣，他竟讓伊凡卡出現在這種場合，對伊凡卡的形象也不妙，顯示她缺乏涉入沒頂深水的自覺。此事更不利於美國，我們居然由沒有相關資歷的非民選官員所代表。」

伊凡卡川普G20峰會川習會川金會

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