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G20峰會19國重申抗暖化 僅美國置身事外

2019-06-30 16:51世界日報 編譯盧炯燊／綜合29日電

出席20國集團(G20)峰會的各國領袖再次聲言要採取行動應對氣候變化，唯獨美國再次置身事外；美國是最後公報中，唯一反對應對氣候變化的聲音。

川普G20峰會結束後的記者會上說，「我們擁有最清潔的水，我們擁有最清潔的空氣，我不會犧牲我們長期積累的巨大力量，以及已經增強和復甦的力量。」因而拒絕全球推動應對氣候變化的努力，也否定積極遏制溫室氣體排放的必要性。

川普也語帶嘲弄地說，太陽能及風力發電根本起不了作用，又稱美國在風力發電方面提供了大量補貼，但他並不喜歡如此。

根據與會官員表示，G20峰會最後的聲明一直懸而未決，直到會議的最後幾個小時，巴西，土耳其和沙烏地阿拉伯在氣候應對問題上仍然搖擺不定。

法國總統馬克宏在會議前已威脅，除非在氣候變化行動上作出堅定承諾，否則法國不會簽署最後公報。但他也表示，各國領袖至少設法阻止在氣候變化立場上的倒退，最終也澄清了巴西在氣候變化的立場，也阻止土耳其退出巴黎協議。

馬克宏強調，這樣的結果並未超出他所畫定的紅線；但結果是美國成為了孤家寡人，18個國家和歐盟強調巴黎氣候協議是不可逆轉的，又重申它們會致力全面實施協議內容。

「氣候與能源解決方案中心」(Center for Climate and Energy Solutions) 執行副總裁迪林哲(Elliot Diringer)說：「雖然各國領袖堅持巴黎協議，但不幸的是，他們不得不繼續花精力來針對川普否定氣候變化的做法，而不是全程投入來擴大全球的行動。」

他也批評川普不僅忽視了科學，還忽視了美國公眾和美國公司要在氣候問題上，採決定性行動的要求。

美國大學環境政策中心講師，在柯林頓政府內出任氣候顧問的布萊德索(Paul Bledsoe)更批評公報有關溫室氣體排放的措詞是「諷刺性的」，認為氣候與貿易應並列成為公報之首。

G20峰會川普巴黎

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