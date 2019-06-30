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G20峰會總盤點 不再團結的集會

2019-06-30 13:27台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

未來還有舉辦G20的必要嗎？G20東京峰會於29日落幕，但20國並沒有達成具體共識：美國不參加宣誓繼續減碳的《巴黎協定》，美、中貿易戰也是雙方在會外會面決定重啟談判：美國暫緩課徵關稅，並開放企業可購買華為產品，主辦國日本在峰會中形同消失，使得以往就被詬病徒具形式的G20峰會，今年更加貌合神離。

任意唯我的美國

根據《歐洲新聞網》報導，雖說是G20峰會，但這場峰會卻凸顯了美國的特立獨行。G20所有會員國28日都紛紛對力行減碳的《巴黎協議》表態，持續堅持條約內規範的減碳目標，唯獨美國並沒有參加這場宣誓。身為美國最好的盟友，英國首相梅伊老早就呼籲川普要加入減碳行列，但川普始終拒絕。

另外，攸關世界經濟發展的美、中貿易戰也是透過場外的峰會談判完成，也沒有透過其他G20的國家進行協調。在會中，美國總統川普與中國國家主席習進平達成協議，貿易戰重啟談判，美國也暫緩對中國課徵近3千億美金的進口關稅，川普還對華為作出重大讓步，允許美國廠商購買華為的零組件。

雖然G20感覺少了美國，很多全球性的條約難以推動，不過《海峽新聞》也分析，至少在數位、AI治理方面，日本首相安倍晉三主推的「大阪尋跡（Osaka Track）」有獲得各國共識，意即可以讓資訊快速流通，不會讓大數據停留在單一端點太久，讓個資被企業或是其他組織濫用。

峰會徒具形式

《衛報》則分析，在整場峰會上，雖然氣候變遷問題獲得其他國家承諾，但若身為全球第一排碳大國的美國沒有加入，全球減碳行動仍窒礙難行。另外，川普跟習進平的談判、對金正恩釋出善意等行為，也讓象徵經濟、民主國家聚會的G20更加軍心渙散。

因此，在G20的峰會結束時，各國領袖對外的宣示仍是G20當初倡議時欲達成的目標：「創造更加公平、自由與無歧視性的貿易環境，並持續讓各國市場更加開放。」但在川普、俄國總理普丁、沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼等人引發的爭議都仍遭擱置時，讓這場G20峰會更顯得徒具形式，對會員國難有法律拘束力。

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G20峰會川普減碳

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