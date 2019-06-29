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G20罕景！阪神高速公路空無一車 網友：安靜得可怕

2019-06-29 11:25聯合新聞網 綜合報導

民眾拍下了人車淨空的阪神高速公路上傳網路，讓網友非常驚訝，因為這個景象相當罕見。...
民眾拍下了人車淨空的阪神高速公路上傳網路，讓網友非常驚訝，因為這個景象相當罕見。 圖／@yuruspo推特
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20國集團（G20）高峰會昨天在大阪登場，日本出動3萬2000名警力維安，重要交通要道、公共場所及機場都部署大批警力，確保峰會順利進行，滴水不漏的維安工作也讓一向給人繁忙感的日本街頭出現了罕見奇景，交通幹道阪神高速公路完全人車淨空，照片被拍下後傳上推特，引起網友討論。

日本讀賣新聞報導，阪神高速公路包括環狀線在內的10條路線、長度約160公里，從日本時間清晨6時起同步封閉，禁止通行，一名60多歲男性想來參觀峰會會場，看到這麼多警力部署在街道上，直說「真是令人吃驚」，而有民眾拍下了人車淨空的阪神高速公路上傳網路，讓網友非常驚訝，因為對於平常是交通大動脈阪神高速公路，這個景象相當罕見。

網友也回應「我第一次看到這樣的風景」、「好像模型」、「人類被毀滅的感覺」、「我覺得空氣很好」、「這太安靜和可怕」、「城市死了」、「我想睡在這裡」、「當我看到阪神高速高路沒車子，讓我想起阪神大地震，意義不同，但有點悲傷」。

G20峰會大阪G20

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