檯上握手 檯下盤算…「這是場艱難的G20峰會」

2019-06-29 00:24 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 蔡佩芳



美國總統川普（左起）、日相安倍晉三、大陸國家主席習近平出席G20峰會，三人眼神無交集，表情嚴肅。（法新社） 分享 facebook

全球主要國家領袖昨天起齊聚日本大阪，為廿國集團（Ｇ20）峰會揭幕，川習會今天上午即將登場，更備受全球矚目。最近美中貿易戰、地緣政治局勢緊張和氣候變遷等摩擦，令這場峰會暗潮洶湧，即使領袖們表面上握手、寒暄、合影等互動頻頻，但私底下各有盤算；有與會領袖感嘆，「這似乎會是場艱難的Ｇ20峰會」。

廿國集團大阪峰會昨天開幕，場中閉門領袖會議爭辯是否激烈？能不能多獲致一些共識？今天午後發表領袖宣言才能知道；但場外數十場的雙邊、多邊領袖會談，顯示以美中貿易戰為核心，似乎正形成兩陣營盟友爭奪戰。

美國總統川普以雙邊會談為主，昨天分別與日本、印度、德國、俄羅斯、巴西領袖舉行會談；中國方面則傳出金磚五國、中俄印、中國與中非領導人多邊會談之外，與日本、南韓、德國、南非、印尼舉行了雙邊會談。

川普向德國總理梅克爾談論正與中國方面進行的談判，以及制定全球貿易公平的標準；習近平則告訴梅克爾，中國擴大開放承諾絕不是空頭支票，歡迎德國企業深耕中國市場。川普向印度總理莫迪議論中國行動通訊大廠華為，遊說印度5G網絡使用美製商品；中方與印度邊境關係緊繃，找了俄羅斯總統普亭當潤滑劑舉行三方會談，將印度拉至中俄陣營，分化美日印澳合作念頭不言可喻。

習近平與安倍會談中，日方提起東海、南海衝突，還關切香港反送中人權，對中共都是極其敏感問題；但中方依然能在會後發表雙方達成十點共識，彷彿中日此後就要並肩前行。在美中戰大帽子下，所有的敵我關係似乎都可以重新定義。

Ｇ20峰會領袖宣言歷來強調反對保護主義，但前次阿根廷峰會因為美國反彈已棄守立場。日本政府有意在這次大阪峰會領袖宣言中，寫入促進自由貿易，美方反彈力道將是關鍵。

廿國集團的國內生產毛額（ＧＤＰ）加起來占全球ＧＤＰ近九成，是全球最重要的經濟合作論壇。最初八大工業國組織財政部長於一九九九年提出創立時，目的在防止一九九七年亞洲金融風暴重演，希望透過國際經濟、貨幣政策等非正式對話，穩定國際金融和貨幣體系。一個用來創造國際合作的領域，但現在似乎卻成為美中貿易戰爭奪盟友的戰場。