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相隔1年再會／川普豎指 要普亭「別干預選舉」

2019-06-29 00:28聯合報 特派記者蔡佩芳／廿八日電

美國總統川普（右）廿八日以嘲諷口吻要求俄國總統普亭（左）別干預明年美國總統大選。...
美國總統川普（右）廿八日以嘲諷口吻要求俄國總統普亭（左）別干預明年美國總統大選。（法新社）
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美國總統川普與俄羅斯總統普亭廿八日午後在大阪舉行了會談，雙方同意繼續進行核裁軍談判。川普雖親暱稱兩人是好友，但仍不客氣的在媒體面前多次要俄羅斯不要介入美國選舉。

美俄上次舉行領袖會談是去年七月在赫爾辛基，之後已停擺近一年。川普去年十一月廿國集團峰會前夕，取消與普亭的會談。此次會談也是美國特別檢察官穆勒五月提交俄羅斯干預二○一六年選舉的調查報告後的第一次。

川普在開場時強調「我們關係非常好」，認為兩人關係會讓許多事情得到正面結果。川普直呼普亭的名字Vladímir，拉著普亭的手，刻意展現友好氣氛；普亭則回應，他們有許多話要說，因為自赫爾辛基會談後，兩人已經很久沒有見面。

美俄間存在許多問題待協商，包括八月二日即將失效的美俄間中程飛彈條約（INF）、二○二一年到期的新削減戰略武器條約是否延長，以及核裁軍的問題等，會談中雙方也可能對伊朗、敘利亞、北韓、烏克蘭等國際情勢交換意見。

白宮在會後發表聲明，川普與普亭同意繼續進行核裁軍談判，川普更主張，有必要將中國大陸納入新的核裁軍條約中。

會談現場記者詢問川普，是不是會告訴俄國不要干預美國大選？川普說，「當然，我會說！不要干預選舉。」隨後川普還豎起食指指向普亭方向再重複一次，「不要干預選舉。」普亭雖然臉上還保持微笑，但一句話都沒回答。彭博分析，這次會談對俄羅斯有利，顯示儘管美國與其同盟國試圖孤立普亭，但仍承認他是全球重要的領袖之一。

川普普亭大阪G20峰會白宮

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