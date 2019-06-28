大阪川習會前美中互不示弱 貿易戰難休兵

2019-06-28 17:15 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合27日電



中國國家主席習近平（右）與日本首相安倍晉三（左），27日在日本大阪舉行雙邊會談，習近平將於明春訪日。 路透社 分享 facebook

川普與習近平預計29日在日本大阪會晤，能否化解貿易戰僵局備受關注，但從目前雙方的表態來看，似乎仍然互不示弱；雖然美中雙方都希望停止貿易戰，卻都希望對方作出讓步。

川普啟程前說，如果美中不達成協議，美國將加徵關稅，即便（稅率）不是25%，也可能是10%；但中國外交部發言人耿爽27日在新聞發布會上態度強硬地說：「這根本嚇唬不了中國人民，中國人不信邪、不怕壓，從來不吃這一套。」

中方談判代表之一、商務部副部長王受文早前在記者會上明確表示，雙方必須做出妥協和讓步，而不僅僅是一方。

作為任何和解的條件，北京要求川普取消對中國產品徵收的所有懲罰性關稅；但這幾乎不可能，因為即使達成重要協議，美國也希望至少保留部分進口稅，以確保北京履行承諾。

但倫敦經濟研究智庫組織Capital Economics的威廉斯（Mark Williams）指出，中國堅持任何協議，美國都必須撤銷徵收關稅；北京也不願意採取任何措施，例如減少對國企補貼，以威脅到它成為全球先進技術的領導者 。

中國多次強調，對兩國元首會晤持積極建設性態度，但也會堅決捍衛自己的核心利益，不會做無原則的退讓，重申要想達成協議，就必須建立平等和相互尊重的原則。

美國方面，商務部長羅斯（Wilbur Ross）為川普政府提出了三個優先事項，包括要中國承諾購買美國貨品，包括大豆及液化天然氣。

然而美方更希望中國停止強制技術轉移，停止給在中國經營的美國公司設置障礙等。

羅斯說，最大的難處在於設法確保中國必須履行承諾，這就是美國要保留徵收關稅的原因，認為隨著北京證明其誠意，關稅可以逐步取消。

也有美國高層官員指出，其實雙方都不期望川習能在G20峰會達成重要協議，首要目標是雙方同意重啟貿易談判，再商討細節。一旦恢複談判，可能持續數月，甚至數年，換言之，談談打打會成為常態，並希望對方能作出讓步。

Crowell＆Moring律師事務所貿易業務合夥人霍利曼（Robert Holleyman）則認為，中國內部也出現分歧，一些經濟改革者相信，川普政府要求擴大美國公司進入中國市場的機會，其實也可能讓北京受益，通過全球合作實現更健康的市場，也符合中國的利益，但遭到強硬派的反對。