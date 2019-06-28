川普抵日！先轟盟國 連批日德印、但不提俄國

2019-06-28 17:12 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ╱綜合27日電



川普27日抵達日本出席G20峰會，但他在國際外交場合的一貫作風不變，尚未會面就先砲轟包括東道主在內的美國親密盟友，先質疑日本及德國，再抨擊印度，目的是在安全與經濟糾紛中獲得益處。

日本是本屆G20峰會的主辦國，卻率先感受到川普攻擊美日安保條約所帶來的衝擊，這個條約是美日戰後70年來密切關係的基石。

川普抵達大阪前，在接受福斯商業頻道訪問時，抱怨這個條約不公平，只有日本受到攻擊時獲得美國保護，美國若受攻擊卻不能指望日本施以援手；他更調侃日本只會在索尼(Sony)電視機前看美國受到攻擊。

川普此言迫使日本內閣官房長官菅義偉在26日出面否認這個條約有不公平的說法，他在記者會上強調，美國與日本的義務是均衡的。

在砲轟日本後，川普又再一次指責德國總理梅克爾，當然是離不開北約的軍費問題，聲稱美國為北約支付了差不多100%的費用，但德國沒有支付它應該付的。

但有分析認為，川普是錯誤地描述了北約的運作方式，基於國民收入的公式，美國支付22％的費用，但沒有一個北約盟國拖欠費用。

至於川普對印度的攻擊，不是安全問題而是關稅。他在推特的貼文中指出，印度多年來一直對美國徵收非常高的關稅，就在最近，還進一步提高了關稅，認為這是不可接受的。

不過他的推文中卻沒有說，印度向美國貨品提高進口關稅，是為了反擊川普逕自提高進口鋁和鋼關稅，以及上月撤銷對印度的優惠貿易地位。

川普向這三個主要夥伴開刀，原因是在28日會先後與三國領袖會談。

相反的是，川普並沒有向將會晤的第四位領袖、俄羅斯總統普亭口出惡言，也沒有向於29日會晤的沙烏地王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）作任何負面評價，即使這位王儲剛遭聯合國指稱與異議記者卡舒吉被殺及遭肢解有關。