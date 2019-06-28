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川習會明登場／美媒：習近平帶著條件而來 不會以對抗態度對川普

2019-06-28 14:21聯合晚報 華盛頓記者張加／27日電

華爾街日報報導，指習近平計畫向川普提出一系列條件。 路透
華爾街日報報導，指習近平計畫向川普提出一系列條件。 路透
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美國總統川普28日至29日參加日本大阪G20峰會，首日會晤日本首相安倍晉三、俄羅斯總統普亭等多國領袖，29日重頭戲則是「川習會」；白宮在會前發布聲明指出，川普參與G20峰會，將致力促進公平與對等貿易，與盟友合作應對竊取智慧財產權、強制技術轉移等不公平的貿易行為。

川普赴G20峰會前，傳出川普正思考退出「美日安保條約」；川普28日會晤日本首相安倍晉三，於雙邊會談前短暫發言表示，兩人將討論貿易與軍事問題，也會討論日本購買大量軍備的議題。

而川普與中國大陸國家主席習近平29日近午會面，會前華爾街日報報導，指習近平計畫向川普提出一系列條件，習希望在北京準備解決貿易爭端前，美方能滿足這些條件。

習近平27日與安倍舉行正式會晤，不知是安排問題或其他因素，習近平比他陪同人員早入...
習近平27日與安倍舉行正式會晤，不知是安排問題或其他因素，習近平比他陪同人員早入場並就座。 路透
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報導引述了解習近平計畫的中方官員說法，指北京方面堅持要求美國取消對華為的禁令，也希望美方取消所有懲罰性關稅；官員說，雖然習有前提，但不會以對抗態度面對川普，反而會勾勒他認為的最佳雙邊關係，包括中方在伊朗與北韓問題方面幫助美方。

川普和安倍之後與印度總理莫迪舉行三邊會談，白宮表示，三人重申加強美日印合作，以強化共享的核心民主價值，並促進全球安全與繁榮的重要性；三國領袖同意每年舉行會議，確保在多個領域的合作能成功，包括海事安全、促進印太區域等區域的和平與繁榮等。

川普G20峰會習近平安倍晉三
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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