三大議題、兩個關鍵鷹派人物 川習G20峰會交手前探虛實

2019-06-27 16:14 聯合新聞網 文章提供／遠見



日本G20峰會明天登場，受矚目的川習會將於本周六舉行。 路透 分享 facebook 一年一度的G20高峰會，6月28、29日即將在日本大阪展開。

今年，G20不免俗的仍會繼續討論全球發展不均、人口老化及全球經濟危機等議題。至於東道主日本持續向國際宣示，日本將打造「社會5.0」，當作是重點議題。

當然，在眾多議題中，美中貿易戰的進展仍將最受關注。尤其當川普和習近平會面的時刻，將是本屆峰會最受矚目的一刻。

過往的G20會議，每年大多在9月到11月間展開，今年罕見的移到6月份。2018年12月，川習兩人在阿根廷布宜諾斯舉辦的2018年G20會面，會後宣布暫緩加徵關稅談判90天，一度讓世界以為中美貿易戰可望和解，沒想到5月5日深夜川普推文，宣佈5月10起針對2000億美元輸美商品課徵25％的關稅。自此，局事大變。

本周末峰會上演前，中美雙方已各自動作頻頻。美國貿易談判代表萊特海澤（Robert Lighthizer)和中方談判代表副總理劉鶴率領的談判團隊，一週前已恢復電聯往來，雖然聯絡內容沒有透露，但這已經是川普五月加徵關稅後首次破冰。習近平趕在G20前，6月20日突然造訪北韓，似乎也在提醒川普，除了關稅，中方還有北韓這張牌。

《彭博社》的推論，中美雙方議題依序是貿易關係、國家安全和北韓，此外，香港反送中和新疆的人權問題也可能成為談判桌上的議題。

不過，一如美中貿易戰由美方主導議題的態勢明顯。《經濟學人》指出，中國領導人已逐漸了解，貿易戰只是兩國競合關係的一環，環繞在川普身邊的策士、國會和國務院、五角大廈和情報系統已擺明，貿易爭端不是唯一議題，美國要的是中國改弦易張。例如中國靠貼補本國企業，強制科技移轉以及不重視智慧財產權等。

《經濟學人》認為，川普五月重新開徵關稅後，中國的領導階層重新審視了美國的決策機制，相信中美關係隨著明年11月美國大選愈來愈接近，會愈趨加溫，且明年無論是誰贏得美國總統大選，對中關係都不會鬆手。

中方擔心的是，美中貿易戰表面上川普站在最前線，但背後圍繞在決策核心的鷹派，可能才是中美談判無法取得進展的主因。

鷹派人物的代表，在貿易問題上首推美國貿易代表萊特海澤；在國家安全問題上，代表性人物則是約翰·勞勃·波頓（John Robert Bolton），他是現任總統國家安全事務助理，贊成對台展現更大幅度的支持，也是川普今年三月，突然結束與北韓會面的關鍵人物。

對中國而言，美方已由原本單純的貿易談判，一路上升到國安問題，現在，川普政府更要求，中國接受美國檢查，類似冷戰時期美蘇限武談判的核武檢查。

但在輿論上，過去幾個月對中國窮追猛打的國際媒體也紛紛轉向，《外交雜誌》指出，川普目前對中國的策略，長遠來看並不利於美國；《彭博社》則一再傳達，全球投資人希望美中達成協議，穩定全球經濟的呼籲。

況且，美國一再進逼，何時會碰觸中國民族主義情緒的底線，也令西方社會擔心。

川普的所做所為隱隱牽動了中國人最深處的民族記憶，那就是百年前因為國勢衰弱，被列強逼迫，簽署不平等合約的過往。

G20週末登場，這場主秀怎麼演，全球都在等待。

（作者／李國盛 本文出自2019.06.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）