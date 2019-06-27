赴G20峰會 川普撂話：諸國休想剝削美國

2019-06-27 16:29 世界日報 記者 世界日報 記者 張加 ／華盛頓報導



川普總統26日啟程前往日本大阪出席G20峰會。 美聯社 分享 facebook

川普總統26日啟程前往日本大阪出席20國集團(G20)峰會，川普行前放話，稱他將會晤許多國家領袖，這些國家多年來剝削美國，他們將不能再這樣對待美國；川普認為美中可能達成貿易協議，但也提出未達貿易協議的「B計畫」，即美國準備好對其餘中國輸美商品加徵關稅。

川普28日至29日赴大阪出席G20峰會，29日至30日訪南韓，白宮資深官員日前舉行電話記者會時表示，預計川普與中國國家主席習近平將於29日會面。

川普出發前在白宮接受媒體訪問，被問及是否可能與中方達成貿易協議，川普回應說「有可能」，他將與俄羅斯、中國等許多國家領袖會面，要談很多事情；美國多年來被所有國家剝削，他們將不能再這麼做。

川普26日接受福斯商業頻道專訪時則指出，如果美中未達成貿易協議，他將會實施額外的關稅；川普稱，美中可能達成協議，但他也滿意美國現在的狀態，因為美國增加大筆進帳，這對中國來說不是件好事，但對美國而言是好事。

川普稱，中方比美國更希望達成協議，而美國必須得到一個很好的協議才行。

主持人問川普，如果無法與中國達成協議，是否有「B計畫」？川普回應，B計畫是，如果未達成協議，便對其餘中國輸美商品加徵關稅，但可能不是25%，也許是加徵10%。

根據報導，川普並說，其B計畫是獲得數十億美元關稅收入，並減少美中之間生意往來。

川、習兩人去年底在阿根廷會談後，達成貿易休戰共識，之後進行11輪談判。但今年5月川普稱中方試圖重談協議，他決定對價值2000億美元中國輸美商品加徵關稅，稅率從10%調至25%；川普政府也宣布，擬對額外約3000億美元中國輸美商品加徵關稅，並於本月底舉行聽證會，目前尚未啟動新一波加徵關稅措施。

前國務次卿霍馬茨(Robert Hormats) 26日在智庫大西洋理事會刊登文章指出，「川習會」所能達到的最好結果，可能是就部分項目達成協議，以表明進展與誠意，並承諾在繼續談判期間，在設定的時間期限內，不再採取進一步敵對行動。

霍馬茨表示，美中努力解決的問題大多涉及保護智慧財產權與商業機密等，這些問題存在難解的結構性分歧；即使川、習能達成協議，讓外界認為「川習會」取得重大成功，這份協議也不太可能解決美、中之間所有經濟分歧，而是更長時間談判進程的開端。