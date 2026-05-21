專業、人文、跨域與AI並進 樹德科技大學以「4i+」培育未來實務人才
AI浪潮席捲全球，樹德科技大學近年以人才培育與發展為核心，打造「4i+」人才培育架構，從專業能力、人文素養、跨域整合到AI創新，透過產學合作與國際接軌，培育真正能走進未來職場的頂尖人才。
樹德科大指出，面對AI快速發展與全球產業競爭，學校不只談AI技術，更希望將AI、專業、產業、人文與國際視野，轉化成學生帶得走的真實能力，讓學生離開校園時，具備可被驗證、被看見的競爭力。
紮實專業培育 讓學習成果說話
以管理學院菁英學程為例，長期透過升學輔導、證照養成、競賽參與與實務歷練，協助學生建立明確職涯方向，114學年度共有28位學生錄取研究所，其中19人考取國立大學；另有學生在學期間取得超過10張專業證照，獲得「實務菁英」肯定。
人文素養培育 成果有目共睹
大學更是培養民主素養、組織治理與公共參與能力的重要場域，人文與公共素養同樣被放進人才培育的核心。在教育部115年全國大專校院學生會成果展中，樹德科大日間部學生會以學生自治、權益倡議、組織運作及財務制度等完整表現，同時獲得楷模獎與卓越獎，展現領導力、溝通協調與服務同儕的能力。
4i策略推動 跨域整合成學習轉化關鍵
「4i+」另一特色則是跨域整合。智慧餐飲AI教育結合餐飲、管理、資訊科技跨域教學特色，令人耳目一新；設計學院師生走入建業新村，透過文化踏查、桌遊設計與文化轉譯，重新詮釋地方故事；會展系「超炫理論」成果展整合商品攝影、展場設計、AI應用與活動企劃，讓學生在真實場域中累積實務經驗。
AI創新應用 積極建構全校性AI學習環境
樹德科大在AI應用不設限，創造全校性的AI學習環境，例如圖書館推出「AI領讀未來，樹德AI知識賦能書展」，整合生成式AI、資料科學與多元應用相關書籍及電子資源，讓AI成為每位學生都能運用的日常工具。
攜手產學 縮短學習與職場距離
對技職體系而言，真正的競爭力來自產業連結，樹德科大今年TOPPING實習說明會共邀集87家企業，提供549個實習職缺，吸引超過400位學生參與，與企業合作有效縮短學習與職場間的距離，展現業界對樹德人才培育的肯定。
接軌國際 累積跨文化溝通實戰經驗
另外，學校持續強化國際布局，善用高雄海港城市與東南亞交流優勢，透過台日招生合作、台菲科技教育交流及台越學術合作，拓展國際育才版圖，以跨國協作專案，讓學生在校期間就能累積跨文化溝通與合作經驗。
樹德科大強調，未來將持續透過「4i+」架構，打造接軌產業、邁向國際的人才培育路徑，協助學生迎向AI大時代挑戰。
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