明新科大重視跨域實作 打造AI人才基地

生成式AI浪潮席捲全球，高等教育也加速轉型。明新科技大學積極布局AI與數位內容應用，為深化人文科系學生的跨域實作能力，打造「AI驅動VTuber與XR人才培育基地」，導入AI互動技術、虛擬角色製作及數位內容創作，讓學生在校期間即能接軌產業實務，培養符合未來職場需求的跨域競爭力，為人文領域學生開創更多元的職涯發展可能。

人文與設計學院院長趙子嘉表示，相較傳統以投影與簡報為主的多媒體教室，新建置的AI基地核心在於「即時互動」與「沉浸式創作體驗」。學生不再只是被動學習，而是能親自走進鏡頭、與虛擬角色互動，透過專業動作捕捉設備，即時將真人表情與肢體動作同步至3D虛擬角色，完成高品質的即時虛擬展演與內容製作，全面提升數位創作實戰能力。

這座AI人才培育基地更打破科系界線，成為跨領域整合的創新教學平台。多媒體與遊戲發展系學生可從IP設計、角色建模、動作捕捉到直播製作，完整學習2D、3D虛擬角色內容創作，無縫接軌動畫、遊戲等創意產業！國際商務外語系可應用於AI虛擬導覽員、AI語言家教等情境，結合商務溝通與語言教學；運動事業管理系學生則能化身虛擬主播，進行體育賽事播報，甚至運用XR技術模擬戰術分析，拓展運動科技應用視野。

多媒體與遊戲發展系學生可完整學習從IP設計、角色建模到直播製作的虛擬角色內容創作，接軌動畫與遊戲產業。圖／明新科大提供

學校導入AI互動技術、虛擬角色製作與數位內容創作，培育兼具人文素養與科技應用能力的新世代人才。圖／明新科大提供

時尚造型設計系也將此技術延伸至時尚創作領域，打造「元宇宙伸展台」，讓學生設計的數位服裝穿戴於虛擬模特兒進行動態展演，突破傳統服裝展示的空間與材質限制，展現數位時尚的新可能。

明新科大是半導體人才培育基地，人文與設計學院培養「懂外語、也懂製程」的整合型人才，開設半導體雙語教材相關課程，將艱澀的半導體知識轉化為更易理解的教學內容，跨域訓練成果已逐漸顯現，提升學生創意實作與市場競爭力。至今已有多位人文與設計學院學生成功進入半導體檢測分析大廠汎銓科技實習。

趙子嘉表示，人文學生的優勢在於創意、表達與溝通能力，隨著產業變化，企業看重的不再只是科班背景，也重視學習態度、表達能力及基本產業知識。對人文學生來說，只要提早接觸產業、累積實作經驗，在畢業前就先接軌未來職場。

明新科大人文與設計學院院長趙子嘉開設半導體雙語教材相關課程，將艱澀的半導體知識轉化為更易理解的教學內容。圖／明新科大提供