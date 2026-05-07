中山醫大打造跨域醫療人才 專業、證照與產業接軌並進

隨著全球智慧醫療產業加速轉型，醫療人才的培育已不再侷限於專業知識，而是強調跨域整合與數位應用能力。根據2026年《遠見雜誌》「企業最愛大學生」調查，台中中山醫學大學於醫衛生技領域名列全國第三、私校第一，反映其畢業生在醫療產業中的高度競爭力。學校設有四大學院、20個學系所，並以醫學中心等級附設醫院為核心，發展教學、研究與臨床緊密結合的人才培育體系。

企業最愛×國考亮眼 專業實力全面展現

在專業養成方面，中山醫大以穩定且亮眼的國考表現建立優勢。114年專技高考中，學生於牙醫師一、二階、職能治療師、驗光師、聽力師等類科勇奪全國榜首，臨床心理師通過率達100%，多項醫事人員通過率突破九成。這樣的成果，來自完整的臨床導向教學與長期累積的訓練機制。

中山醫大114年專技高考通過率優於全國，並有多位學生勇奪榜首。圖／中山醫大提供

AI融入課程高擬真模擬教學 打造臨床即戰力

校內設有國家級考場「醫學模擬教學暨臨床技能訓練中心(OSCE)」，並導入Kobra牙科手術模擬器與Simodont牙科訓練系統等設備，打造高擬真的臨床訓練環境。學生可在接近真實醫療情境中反覆操作，並結合附設醫院臨床場域，於在學期間整合知識、技術與臨床判斷，逐步培養即戰力。

面對AI帶動的醫療變革，中山醫大推動跨域與數位學習，開設智慧醫療物聯網、健康大數據等課程，並將人工智慧結合AR(擴增實境)、VR(虛擬實境)、MR(混合實境)融入教學。透過情境式與實作導向的學習模式，學生得以熟悉智慧醫療應用，培養跨領域整合能力。

跨校合作×國際學習 拓展多元競爭力

此外，也藉由校際結盟與國際化教學拓展視野。除了加入「中台灣大學系統(M6)」，更與中興大學、臺中教育大學、東海大學等校合作，推動跨校選課、雙主修、輔系與跨域學程，同時導入EMI全英語授課，結合海外交換、實習與雙聯學制，培養國際移動力與跨文化溝通能力。

中山醫大透過實作教學培養學生精準操作與科學思維能力。圖／中山醫大提供

醫學與人文並重 打造全方位醫療人才

在專業之外，中山醫大亦將醫學人文視為教育核心。以「醫人、醫病、醫心」為理念，將醫療社會學與醫學倫理納入必修，並結合敘事醫學融入臨床實習。學生透過實際互動，學習傾聽與理解，在真實情境中培養同理心與溝通能力，使專業訓練更具深度與溫度。

隨著新世代學生在選系時愈加重視職涯保障、專業證照與產業接軌，中山醫大從專業訓練、跨域學習到人文教育的整合發展，逐步形塑出兼具實力與彈性的人才培育模式，也回應當前高教與產業需求的趨勢。