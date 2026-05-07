快訊

網紅女警翻車？曬「胸部靠桌」片悼念台南女警挨轟 分局調查議處

川習會倒數7天！川普總統車隊現身北京 車牌引發陸網熱議

台積電最後一盤爆7,112張賣單 仍創2,310元收盤天價、市值59.9兆

聽新聞
0:00 / 0:00

中山醫大打造跨域醫療人才 專業、證照與產業接軌並進

聯合新聞網／ 文／余采瀅
中山醫大引進次世代牙科訓練儀，打造高擬真的臨床訓練環境。圖／中山醫大提供
中山醫大引進次世代牙科訓練儀，打造高擬真的臨床訓練環境。圖／中山醫大提供

隨著全球智慧醫療產業加速轉型，醫療人才的培育已不再侷限於專業知識，而是強調跨域整合與數位應用能力。根據2026年《遠見雜誌》「企業最愛大學生」調查，台中中山醫學大學於醫衛生技領域名列全國第三、私校第一，反映其畢業生在醫療產業中的高度競爭力。學校設有四大學院、20個學系所，並以醫學中心等級附設醫院為核心，發展教學、研究與臨床緊密結合的人才培育體系。

企業最愛×國考亮眼 專業實力全面展現

在專業養成方面，中山醫大以穩定且亮眼的國考表現建立優勢。114年專技高考中，學生於牙醫師一、二階、職能治療師、驗光師、聽力師等類科勇奪全國榜首，臨床心理師通過率達100%，多項醫事人員通過率突破九成。這樣的成果，來自完整的臨床導向教學與長期累積的訓練機制。

中山醫大114年專技高考通過率優於全國，並有多位學生勇奪榜首。圖／中山醫大提供
中山醫大114年專技高考通過率優於全國，並有多位學生勇奪榜首。圖／中山醫大提供

AI融入課程高擬真模擬教學 打造臨床即戰力

校內設有國家級考場「醫學模擬教學暨臨床技能訓練中心(OSCE)」，並導入Kobra牙科手術模擬器與Simodont牙科訓練系統等設備，打造高擬真的臨床訓練環境。學生可在接近真實醫療情境中反覆操作，並結合附設醫院臨床場域，於在學期間整合知識、技術與臨床判斷，逐步培養即戰力。

面對AI帶動的醫療變革，中山醫大推動跨域與數位學習，開設智慧醫療物聯網、健康大數據等課程，並將人工智慧結合AR(擴增實境)、VR(虛擬實境)、MR(混合實境)融入教學。透過情境式與實作導向的學習模式，學生得以熟悉智慧醫療應用，培養跨領域整合能力。

跨校合作×國際學習 拓展多元競爭力

此外，也藉由校際結盟與國際化教學拓展視野。除了加入「中台灣大學系統(M6)」，更與中興大學、臺中教育大學、東海大學等校合作，推動跨校選課、雙主修、輔系與跨域學程，同時導入EMI全英語授課，結合海外交換、實習與雙聯學制，培養國際移動力與跨文化溝通能力。

中山醫大透過實作教學培養學生精準操作與科學思維能力。圖／中山醫大提供
中山醫大透過實作教學培養學生精準操作與科學思維能力。圖／中山醫大提供

醫學與人文並重 打造全方位醫療人才

在專業之外，中山醫大亦將醫學人文視為教育核心。以「醫人、醫病、醫心」為理念，將醫療社會學與醫學倫理納入必修，並結合敘事醫學融入臨床實習。學生透過實際互動，學習傾聽與理解，在真實情境中培養同理心與溝通能力，使專業訓練更具深度與溫度。

隨著新世代學生在選系時愈加重視職涯保障、專業證照與產業接軌，中山醫大從專業訓練、跨域學習到人文教育的整合發展，逐步形塑出兼具實力與彈性的人才培育模式，也回應當前高教與產業需求的趨勢。

●中山醫學大學

地址：臺中市南區建國北路一段110號

官網：https://www.csmu.edu.tw/

中山醫學大學

相關新聞

中山醫大打造跨域醫療人才 專業、證照與產業接軌並進

隨著全球智慧醫療產業加速轉型，醫療人才的培育已不再侷限於專業知識，而是強調跨域整合與數位應用能力。根據2026年《遠見雜誌》「企業最愛大學生」調查，台中中山醫學大學於醫衛生技領域名列全國第三、私校第一

元培醫事科大 結合科技與人文打造AI時代醫事人才

隨著生成式AI快速發展，全球職場正面臨劇烈轉變。多數產業對「被取代」產生焦慮之際，醫事專業因高度專業性與人本特質，被視為AI時代最具穩定性的領域之一。元培醫事科技大學指出，結合科技與人文的醫事人才…

中國科技大學 培養AI跨域關鍵力

在人工智慧快速發展、產業結構持續轉型的時代，家長與考生在選擇大學時，最關心的不再只是學歷，而是「未來能不能接軌職場」。中國科技大學正是在這樣的時代背景下，走出一條以「智慧、人文、數位、永續」為核心的辦

【永續領航】雲科大深化永續治理 展現技職教育社會影響力

面對全球永續發展趨勢，高等教育角色正由人才培育走向社會責任實踐。國立雲林科技大學（簡稱雲科大）近年持續推動永續治理與在地實踐，近期接連獲得《遠見雜誌》USR大學社會責任獎「永續報告書績優獎」，並於《天

虎科大打造未來城市推手 AI 無人載具讓智慧生活更有感

當我們想像未來的智慧城市，街道上自動運作的物流車、醫院裡穿梭的輔助機器人，以及農田中精準作業的無人機，將成為支撐社會運作的新常態。國立虎尾科技大學透過教育部「AI 賦能於地面無人載具動力模組之實作人才

弘光科大率先打造國家級考照場 產軍學聯手領軍無人機國家隊

無人機應用正以前所未見的速度擴張，遍及軍事攻擊防禦偵蒐、岸際巡防、災難救援、環境偵測與電力巡檢各領域。弘光科技大學憑藉對產業脈動的敏銳嗅覺，早已在校園內布下「產、軍、學」三位一體的網…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。