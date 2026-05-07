元培醫事科大 結合科技與人文打造AI時代醫事人才
隨著生成式AI快速發展，全球職場正面臨劇烈轉變。多數產業對「被取代」產生焦慮之際，醫事專業因高度專業性與人本特質，被視為AI時代最具穩定性的領域之一。元培醫事科技大學指出，結合科技與人文的醫事人才，將成為未來關鍵競爭力。
人的溫度與專業不會被取代
元培校長王綮慷表示，醫事專業不僅是技術操作，更在於對生命數據的判斷與臨床應變能力。他引用輝達執行長黃仁勳的觀點：「AI不會取代人，而是取代不會使用AI的人。」即使AI影像判讀持續進步，最終醫療決策與病患關懷，仍需仰賴具備專業與同理心的醫事人員。
在醫療人力需求持續攀升下，具國家證照的醫事人才成為各大醫療機構積極延攬的對象。以護理師、醫學影像放射師與醫事檢驗師為例，加計津貼後起薪多落在6至7萬元。醫療機構也提前與學生建立合作，提供獎助學金與培育計畫，讓學生在學期間即具就業優勢。元培指出，現代醫護已非單純體力勞動，具備數位分析與AI應用能力的放射人才，年薪突破200萬元並非難事。
規畫四年一貫AI模組課程
面對AI浪潮，元培規畫四年一貫AI模組課程，涵蓋倫理、程式設計、大數據分析與臨床應用，並建置高階AI教學環境，培養人機協作能力。校內亦設有國家考試數位考場，提升應試熟悉度。2025年護理師國考通過率達96%，朝「畢業即就業」邁進。
元培表示，未來將持續深化智慧醫療與跨域教學，培育兼具專業能力與人本關懷的健康照護人才。對年輕學子而言，結合科技與關懷的醫事專業，仍是穩健且具長期發展潛力的選擇。
元培醫事科技大學
地址：新竹市香山區元培街306號
電話：03-5381183
▪整理包／115國中教育會考最後衝刺！考場時程、A++高分關鍵全掌握
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 她陷兩難網驚了：別母女一起傻
▪不挑醫牙、電資！2建中校排1%學霸 繁星選台師大國文、台大地理掀議論
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。