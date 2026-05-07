快訊

網紅女警翻車？曬「胸部靠桌」片悼念台南女警挨轟 分局調查議處

川習會倒數7天！川普總統車隊現身北京 車牌引發陸網熱議

台積電最後一盤爆7,112張賣單 仍創2,310元收盤天價、市值59.9兆

聽新聞
0:00 / 0:00

元培醫事科大 結合科技與人文打造AI時代醫事人才

聯合新聞網／ 文／王駿杰
元培王綮慷校長(中)帶著學生迎向潛力未來。圖／元培醫事科大提供
元培王綮慷校長(中)帶著學生迎向潛力未來。圖／元培醫事科大提供

隨著生成式AI快速發展，全球職場正面臨劇烈轉變。多數產業對「被取代」產生焦慮之際，醫事專業因高度專業性與人本特質，被視為AI時代最具穩定性的領域之一。元培醫事科技大學指出，結合科技與人文的醫事人才，將成為未來關鍵競爭力。

人的溫度與專業不會被取代

元培校長王綮慷表示，醫事專業不僅是技術操作，更在於對生命數據的判斷與臨床應變能力。他引用輝達執行長黃仁勳的觀點：「AI不會取代人，而是取代不會使用AI的人。」即使AI影像判讀持續進步，最終醫療決策與病患關懷，仍需仰賴具備專業與同理心的醫事人員。

在醫療人力需求持續攀升下，具國家證照的醫事人才成為各大醫療機構積極延攬的對象。以護理師、醫學影像放射師與醫事檢驗師為例，加計津貼後起薪多落在6至7萬元。醫療機構也提前與學生建立合作，提供獎助學金與培育計畫，讓學生在學期間即具就業優勢。元培指出，現代醫護已非單純體力勞動，具備數位分析與AI應用能力的放射人才，年薪突破200萬元並非難事。

醫放系學生在放射治療實驗室實作。圖／元培醫事科大提供
醫放系學生在放射治療實驗室實作。圖／元培醫事科大提供

規畫四年一貫AI模組課程

面對AI浪潮，元培規畫四年一貫AI模組課程，涵蓋倫理、程式設計、大數據分析與臨床應用，並建置高階AI教學環境，培養人機協作能力。校內亦設有國家考試數位考場，提升應試熟悉度。2025年護理師國考通過率達96%，朝「畢業即就業」邁進。

元培表示，未來將持續深化智慧醫療與跨域教學，培育兼具專業能力與人本關懷的健康照護人才。對年輕學子而言，結合科技與關懷的醫事專業，仍是穩健且具長期發展潛力的選擇。

元培生技暨製藥技術系設有模擬藥廠， 培育學生在校實作力畢業即戰力。圖／元培醫事科大提供
元培生技暨製藥技術系設有模擬藥廠， 培育學生在校實作力畢業即戰力。圖／元培醫事科大提供

護理系學生在擬真教室練。圖／元培醫事科大提供
護理系學生在擬真教室練。圖／元培醫事科大提供

元培醫事科技大學

地址：新竹市香山區元培街306號

電話：03-5381183

官網：https://www.ypu.edu.tw/

圖／元培醫事科大提供
圖／元培醫事科大提供

元培醫事科技大學

相關新聞

中山醫大打造跨域醫療人才 專業、證照與產業接軌並進

隨著全球智慧醫療產業加速轉型，醫療人才的培育已不再侷限於專業知識，而是強調跨域整合與數位應用能力。根據2026年《遠見雜誌》「企業最愛大學生」調查，台中中山醫學大學於醫衛生技領域名列全國第三、私校第一

元培醫事科大 結合科技與人文打造AI時代醫事人才

隨著生成式AI快速發展，全球職場正面臨劇烈轉變。多數產業對「被取代」產生焦慮之際，醫事專業因高度專業性與人本特質，被視為AI時代最具穩定性的領域之一。元培醫事科技大學指出，結合科技與人文的醫事人才…

中國科技大學 培養AI跨域關鍵力

在人工智慧快速發展、產業結構持續轉型的時代，家長與考生在選擇大學時，最關心的不再只是學歷，而是「未來能不能接軌職場」。中國科技大學正是在這樣的時代背景下，走出一條以「智慧、人文、數位、永續」為核心的辦

【永續領航】雲科大深化永續治理 展現技職教育社會影響力

面對全球永續發展趨勢，高等教育角色正由人才培育走向社會責任實踐。國立雲林科技大學（簡稱雲科大）近年持續推動永續治理與在地實踐，近期接連獲得《遠見雜誌》USR大學社會責任獎「永續報告書績優獎」，並於《天

虎科大打造未來城市推手 AI 無人載具讓智慧生活更有感

當我們想像未來的智慧城市，街道上自動運作的物流車、醫院裡穿梭的輔助機器人，以及農田中精準作業的無人機，將成為支撐社會運作的新常態。國立虎尾科技大學透過教育部「AI 賦能於地面無人載具動力模組之實作人才

弘光科大率先打造國家級考照場 產軍學聯手領軍無人機國家隊

無人機應用正以前所未見的速度擴張，遍及軍事攻擊防禦偵蒐、岸際巡防、災難救援、環境偵測與電力巡檢各領域。弘光科技大學憑藉對產業脈動的敏銳嗅覺，早已在校園內布下「產、軍、學」三位一體的網…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。