元培醫事科大 結合科技與人文打造AI時代醫事人才

隨著生成式AI快速發展，全球職場正面臨劇烈轉變。多數產業對「被取代」產生焦慮之際，醫事專業因高度專業性與人本特質，被視為AI時代最具穩定性的領域之一。元培醫事科技大學指出，結合科技與人文的醫事人才，將成為未來關鍵競爭力。

人的溫度與專業不會被取代

元培校長王綮慷表示，醫事專業不僅是技術操作，更在於對生命數據的判斷與臨床應變能力。他引用輝達執行長黃仁勳的觀點：「AI不會取代人，而是取代不會使用AI的人。」即使AI影像判讀持續進步，最終醫療決策與病患關懷，仍需仰賴具備專業與同理心的醫事人員。

在醫療人力需求持續攀升下，具國家證照的醫事人才成為各大醫療機構積極延攬的對象。以護理師、醫學影像放射師與醫事檢驗師為例，加計津貼後起薪多落在6至7萬元。醫療機構也提前與學生建立合作，提供獎助學金與培育計畫，讓學生在學期間即具就業優勢。元培指出，現代醫護已非單純體力勞動，具備數位分析與AI應用能力的放射人才，年薪突破200萬元並非難事。

醫放系學生在放射治療實驗室實作。圖／元培醫事科大提供

規畫四年一貫AI模組課程

面對AI浪潮，元培規畫四年一貫AI模組課程，涵蓋倫理、程式設計、大數據分析與臨床應用，並建置高階AI教學環境，培養人機協作能力。校內亦設有國家考試數位考場，提升應試熟悉度。2025年護理師國考通過率達96%，朝「畢業即就業」邁進。

元培表示，未來將持續深化智慧醫療與跨域教學，培育兼具專業能力與人本關懷的健康照護人才。對年輕學子而言，結合科技與關懷的醫事專業，仍是穩健且具長期發展潛力的選擇。

元培生技暨製藥技術系設有模擬藥廠， 培育學生在校實作力畢業即戰力。圖／元培醫事科大提供

護理系學生在擬真教室練。圖／元培醫事科大提供

圖／元培醫事科大提供